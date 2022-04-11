https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/naznacheny-vybory-v-sobranie-gagrskogo-rayona-1038591590.html
Назначены выборы в Собрание Гагрского района
Назначены выборы в Собрание Гагрского района
Депутаты органов местного самоуправления в районах Абхазии избираются сроком на четыре года. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T11:05+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу № 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая 2022 года, об этом сообщается на сайте Гагрской администрации. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года. Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года. Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html
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Назначены выборы в Собрание Гагрского района
11:05 11.04.2022 (обновлено: 11:12 11.04.2022)
Депутаты органов местного самоуправления в районах Абхазии избираются сроком на четыре года.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу № 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая 2022 года, об этом сообщается на сайте Гагрской администрации.
Повторные выборы назначены в связи с тем, что депутат Собрания по избирательному округу № 17 Бадрик Пилия избран депутатом Парламента Абхазии.
Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года.
Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.
Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.