https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/naznacheny-vybory-v-sobranie-gagrskogo-rayona-1038591590.html

Назначены выборы в Собрание Гагрского района

Назначены выборы в Собрание Гагрского района

Депутаты органов местного самоуправления в районах Абхазии избираются сроком на четыре года. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T11:05+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Гагрская районная избирательная комиссия назначила повторные выборы по избирательному округу № 17, поселок Цандрыпш, на 21 мая 2022 года, об этом сообщается на сайте Гагрской администрации. Выборы в органы местного самоуправления в районах Абхазии в последний раз проходили ровно год назад, 11 апреля 2021 года. Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года. Согласно закону "О выборах в органы местного самоуправления", только в случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов выборы депутата вместо выбывшего не проводятся.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/tsik-zaregistriroval-16-izbrannykh-v-parlament-abkhazii-deputatov-1038390202.html

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парламент абхазии, депутаты, гагрский район, абхазия