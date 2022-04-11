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Названо количество проголосовавших в Сухуме на выборах президента Южной Осетии
Названо количество проголосовавших в Сухуме на выборах президента Южной Осетии
Избирательные участки на выборах президента Южной Осетии закрылись в 20:00 в воскресенье, 10 апреля. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T08:20+0300
2022-04-11T08:20+0300
2022-04-11T10:13+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На избирательном участке в Национальной библиотеке Абхазии проголосовало 22 человека, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. По словам Боциева, бюллетени доставят в Южную Осетию сотрудники министерства внутренних дел республики.На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов – действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Голосование проходило на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/bibilov-zayavil-chto-v-yuzhnoy-osetii-budet-vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-1038588552.html
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южная осетия, президент, политика, сухум
Названо количество проголосовавших в Сухуме на выборах президента Южной Осетии
08:20 11.04.2022 (обновлено: 10:13 11.04.2022)
Избирательные участки на выборах президента Южной Осетии закрылись в 20:00 в воскресенье, 10 апреля.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На избирательном участке в Национальной библиотеке Абхазии проголосовало 22 человека, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.
"Проголосовало 22 избирателя из числа местных жителей, обладающих действительными паспортами гражданина Южной Осетии, наблюдатели от кандидатов и было несколько избирателей из Сочи. В целом, голосование прошло в спокойной обстановке без нарушений", – отметил он.
По словам Боциева, бюллетени доставят в Южную Осетию сотрудники министерства внутренних дел республики.
На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов – действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Голосование проходило на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.