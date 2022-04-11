https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/nazvano-kolichestvo-progolosovavshikh-v-sukhume-na-vyborakh-prezidenta-yuzhnoy-osetii--1038588935.html

Названо количество проголосовавших в Сухуме на выборах президента Южной Осетии

Названо количество проголосовавших в Сухуме на выборах президента Южной Осетии

Избирательные участки на выборах президента Южной Осетии закрылись в 20:00 в воскресенье, 10 апреля. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T08:20+0300

2022-04-11T08:20+0300

2022-04-11T10:13+0300

в абхазии

южная осетия

президент

политика

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102466/30/1024663086_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_24908ae6eed1695c691285f0a41eeeb0.jpg

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На избирательном участке в Национальной библиотеке Абхазии проголосовало 22 человека, сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев. По словам Боциева, бюллетени доставят в Южную Осетию сотрудники министерства внутренних дел республики.На пост главы Южной Осетии претендуют пять кандидатов – действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев. Голосование проходило на 76 избирательных участках: 72 из них открылись на территории республики, еще четыре – за ее пределами. Всего отпечатано 40 тысяч избирательных бюллетеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/bibilov-zayavil-chto-v-yuzhnoy-osetii-budet-vtoroy-tur-prezidentskikh-vyborov-1038588552.html

южная осетия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

южная осетия, президент, политика, сухум