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Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет второй тур президентских выборов
Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет второй тур президентских выборов
Предварительные результаты голосования на президентских выборах в Южной Осетии огласят в 11:00 в понедельник, 11 апреля. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Анатолий Бибилов заявил в пресс-центре ЦИК Южной Осетии, что после обработки почти 96% бюллетеней, уже стало понятно, что будет второй тур президентских выборов, об этом пишет Sputnik Южная Осетия.Он подчеркнул, что оппоненты также не будут это оспаривать.По предварительным данным ЦИК после обработки 68% протоколов территориальной избирательной комиссии города Квайса, действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уступает на выборах главы государства Алану Гаглоеву.В Южной Осетии сформированы шесть территориальных избиркомов — по городам Цхинвал и Квайса, Ленингорскому, Цхинвальскому, Дзаускому и Знаурскому районам. Квайса — второй город Южной Осетии.Анатолий Бибилов в пресс-центре ЦИК отметил, что выборы проходят в полном соответствии с законами Южной Осетии.Он добавил, что ему приятно, что он вышел во второй тур с Аланом Гаглоевым.На должность главы государства претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/yavka-na-prezidentskikh-vyborakh-v-yuzhnoy-osetii-sostavila-82-1038586180.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html
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южная осетия, политика, президент, в мире

Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет второй тур президентских выборов

08:00 11.04.2022
© Sputnik / Наталья АйриянПрезидент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Предварительные результаты голосования на президентских выборах в Южной Осетии огласят в 11:00 в понедельник, 11 апреля.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Анатолий Бибилов заявил в пресс-центре ЦИК Южной Осетии, что после обработки почти 96% бюллетеней, уже стало понятно, что будет второй тур президентских выборов, об этом пишет Sputnik Южная Осетия.
Он подчеркнул, что оппоненты также не будут это оспаривать.
По предварительным данным ЦИК после обработки 68% протоколов территориальной избирательной комиссии города Квайса, действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уступает на выборах главы государства Алану Гаглоеву.
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В Южной Осетии сформированы шесть территориальных избиркомов — по городам Цхинвал и Квайса, Ленингорскому, Цхинвальскому, Дзаускому и Знаурскому районам. Квайса — второй город Южной Осетии.
Анатолий Бибилов в пресс-центре ЦИК отметил, что выборы проходят в полном соответствии с законами Южной Осетии.
Он добавил, что ему приятно, что он вышел во второй тур с Аланом Гаглоевым.
"Понятно, что во второй тур выходят две идеологии. И народ сделает свой выбор", - отметил он.
На должность главы государства претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
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