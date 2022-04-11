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Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет второй тур президентских выборов

Бибилов заявил, что в Южной Осетии будет второй тур президентских выборов

Предварительные результаты голосования на президентских выборах в Южной Осетии огласят в 11:00 в понедельник, 11 апреля. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T08:00+0300

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Анатолий Бибилов заявил в пресс-центре ЦИК Южной Осетии, что после обработки почти 96% бюллетеней, уже стало понятно, что будет второй тур президентских выборов, об этом пишет Sputnik Южная Осетия.Он подчеркнул, что оппоненты также не будут это оспаривать.По предварительным данным ЦИК после обработки 68% протоколов территориальной избирательной комиссии города Квайса, действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов уступает на выборах главы государства Алану Гаглоеву.В Южной Осетии сформированы шесть территориальных избиркомов — по городам Цхинвал и Квайса, Ленингорскому, Цхинвальскому, Дзаускому и Знаурскому районам. Квайса — второй город Южной Осетии.Анатолий Бибилов в пресс-центре ЦИК отметил, что выборы проходят в полном соответствии с законами Южной Осетии.Он добавил, что ему приятно, что он вышел во второй тур с Аланом Гаглоевым.На должность главы государства претендуют пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/yavka-na-prezidentskikh-vyborakh-v-yuzhnoy-osetii-sostavila-82-1038586180.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/nablyudateli-iz-abkhazii-rasskazali-kak-prokhodyat-vybory-prezidenta-v-yuzhnoy-osetii-1038584498.html

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