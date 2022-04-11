https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/nazvany-tovary-dlya-kotorykh-budet-razreshen-parallelnyy-import-v-rossiyu-1038588738.html
Названы товары, для которых будет разрешен параллельный импорт в Россию
Названы товары, для которых будет разрешен параллельный импорт в Россию
Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя через альтернативные каналы поставок. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T09:30+0300
2022-04-11T09:30+0300
2022-04-11T10:10+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Минпромторг России формирует список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, пишет газета "Известия".Отмечается, что в список войдет только продукция торговых марок, которые прекратили или приостановили работу в РФ.Ранее российское правительство легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, список такой продукции должен определить Минпромторг. В самом министерстве отмечали, что перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали ранее в Минпромторге.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/kabmin-rossii-legalizoval-parallelnyy-import-1038401048.html
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санкции, экономика, импорт, россия
Названы товары, для которых будет разрешен параллельный импорт в Россию
09:30 11.04.2022 (обновлено: 10:10 11.04.2022)
Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя через альтернативные каналы поставок.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik.
Минпромторг России формирует список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, пишет газета "Известия"
.
Отмечается, что в список войдет только продукция торговых марок, которые прекратили или приостановили работу в РФ.
"Минпромторг предлагает ввозить в страну без разрешения правообладателей только продукцию брендов, которые прекратили или приостановили работу в РФ, а не любые товары. В него могут попасть производители одежды, обуви и других вещей", — пишет издание со ссылкой на источник в ведомстве.
Ранее российское правительство легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, список такой продукции должен определить Минпромторг.
В самом министерстве отмечали, что перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.
Отмечается, что министерство готовит итоговый список брендов легкой промышленности и других отраслей потребительского рынка.
Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали ранее в Минпромторге.