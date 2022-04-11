https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/nazvany-tovary-dlya-kotorykh-budet-razreshen-parallelnyy-import-v-rossiyu-1038588738.html

Названы товары, для которых будет разрешен параллельный импорт в Россию

Названы товары, для которых будет разрешен параллельный импорт в Россию

Параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя через альтернативные каналы поставок. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T09:30+0300

2022-04-11T09:30+0300

2022-04-11T10:10+0300

санкции

экономика

импорт

россия

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Минпромторг России формирует список брендов, продукцию которых можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателей, пишет газета "Известия".Отмечается, что в список войдет только продукция торговых марок, которые прекратили или приостановили работу в РФ.Ранее российское правительство легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, список такой продукции должен определить Минпромторг. В самом министерстве отмечали, что перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали ранее в Минпромторге.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220330/kabmin-rossii-legalizoval-parallelnyy-import-1038401048.html

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санкции, экономика, импорт, россия