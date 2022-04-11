https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/port-mariupolya-pereshel-pod-kontrol-sil-dnr-1038601691.html

Пушилин заявил, что порт Мариуполя находится под контролем сил ДНР

Пушилин заявил, что порт Мариуполя находится под контролем сил ДНР

Мариуполь был окружен силами Донецкой Народной Республики 7 марта 2022 года. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T17:17+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Порт Мариуполя перешел под контроль сил Донецкой Народной Республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.Мариуполь в 2014 году, на момент провозглашения ДНР, был вторым по величине городом Донецкой республики после Донецка с населением около 450 тысяч человек. В июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/vs-rossii-presekli-popytku-vyvezti-liderov-azova-iz-mariupolya-po-moryu-1038573811.html

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днр, мариуполь, мариупольский морской торговый порт, украина, россия