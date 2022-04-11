https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-aprelya-1038596157.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 апреля

Погоду на территории Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T15:20+0300

2022-04-11T15:20+0300

2022-04-11T15:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037176213_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d83f2f82bd9360305dc092085e7a7d9.jpg

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Во вторник, 12 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой и штормовым ветром, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-5 баллов.Относительная влажность воздуха 70-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии