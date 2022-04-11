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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 апреля
Погоду на территории Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T15:20+0300
2022-04-11T15:20+0300
2022-04-11T15:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Во вторник, 12 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой и штормовым ветром, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +6°С до +11°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-5 баллов.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 апреля
Погоду на территории Абхазии будет определять холодный атмосферный фронт средиземноморского циклона.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Во вторник, 12 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в сильный дождь с грозой и штормовым ветром, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 13-18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +6°С до +11°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-5 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.