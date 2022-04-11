https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/rossiyskie-sredstva-pvo-sbili-dva-ukrainskikh-shturmovika-su-25-1038591093.html
Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25
Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25
С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T10:25+0300
2022-04-11T10:25+0300
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.Авиация Воздушно-космических сил РФ поразила еще 78 военных объектов Украины, в том числе 58 опорных пунктов. Также уничтожены два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине.С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронемашин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, больше двух тысяч специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/vsu-sdali-rossiyskim-voennym-absolyutno-novye-tanki-v-kharkovskoy-oblasti-1038590543.html
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министерство обороны рф, россия, украина
Российские средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25
10:25 11.04.2022 (обновлено: 10:46 11.04.2022)
С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 129 самолетов и 99 вертолетов, а также 243 зенитных ракетных комплекса.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских штурмовика Су-25 в районе Изюма, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Изюм сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. Кроме того, уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах Балаклея Харьковской области, Гуляй поле и Волноваха, а также один беспилотный летательный аппарат типа "Валькирия" в районе населенного пункта Калининское Николаевской области", – рассказал генерал.
По его словам, в районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.
Авиация Воздушно-космических сил РФ поразила еще 78 военных объектов Украины, в том числе 58 опорных пунктов. Также уничтожены два склада боеприпасов и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 на Украине.
С начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 441 беспилотник, 2079 танков и других боевых бронемашин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, больше двух тысяч специальной военной автомобильной техники.