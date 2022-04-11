https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/vsu-sdali-rossiyskim-voennym-absolyutno-novye-tanki-v-kharkovskoy-oblasti-1038590543.html
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
Перед российскими военными в Харьковской области стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T09:57+0300
2022-04-11T09:57+0300
2022-04-11T10:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0b/1038590516_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_40c9a1b5e4f69cbda927bf6eed6a6f4c.jpg
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Вооруженные силы Украины в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".Он добавил, что перед российскими военными стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-ukrainskogo-natsbatalona-dnepr-1038577347.html
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0b/1038590516_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0034fa4f153ed3f64c25b8899e2a4848.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, россия
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
09:57 11.04.2022 (обновлено: 10:08 11.04.2022)
Перед российскими военными в Харьковской области стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik.
Вооруженные силы Украины в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, пишет РИА Новости
со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".
"У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят", — рассказал командир танковой роты Тимур.
Он добавил, что перед российскими военными стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.
Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.
Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.