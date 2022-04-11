https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/vsu-sdali-rossiyskim-voennym-absolyutno-novye-tanki-v-kharkovskoy-oblasti-1038590543.html

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области

Перед российскими военными в Харьковской области стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T09:57+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

украина

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Вооруженные силы Украины в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".Он добавил, что перед российскими военными стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-ukrainskogo-natsbatalona-dnepr-1038577347.html

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