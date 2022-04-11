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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/vsu-sdali-rossiyskim-voennym-absolyutno-novye-tanki-v-kharkovskoy-oblasti-1038590543.html
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области
Перед российскими военными в Харьковской области стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T09:57+0300
2022-04-11T10:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Вооруженные силы Украины в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны. Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".Он добавил, что перед российскими военными стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/rossiyskie-voyska-unichtozhili-shtab-ukrainskogo-natsbatalona-dnepr-1038577347.html
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ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области

09:57 11.04.2022 (обновлено: 10:08 11.04.2022)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка экспозиции нового выставочного центра "Парадный расчет" в Свердловской области
Подготовка экспозиции нового выставочного центра Парадный расчет в Свердловской области - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Перед российскими военными в Харьковской области стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Вооруженные силы Украины в Харьковской области сдали российским военным абсолютно новые танки с полным боекомплектом, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района танкисты подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".
"У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят", — рассказал командир танковой роты Тимур.
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Он добавил, что перед российскими военными стояла задача взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг.
Как уточнили в Минобороны, в бою экипажи использовали естественные укрытия после стрельбы по бронетехнике противника.
Работу танков поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с ручными противотанковыми гранатометами и огнеметами.
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