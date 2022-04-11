Уникальная сотня: выставка "Частная коллекция" открылась в ЦВЗ в Сухуме
16:05 11.04.2022 (обновлено: 16:09 11.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук
На выставке представлены более ста работ абхазских и российских художников от XVIII до начала XX века, хранившихся в частных коллекциях.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Частная коллекция" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 11 апреля.
Выставка "Частная коллекция" организована Центральным выставочным залом совместно с фондом "Амшра".
Открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что к мероприятию готовились почти год.
"Наверное, в Абхазии впервые такая выставка, которая состоит из частных коллекций. Проект сложный, представлено более десяти коллекций. Выставка уникальна тем, что представлены работы, которые относятся к культурному наследию, работы современных абхазских художников, старинные европейские гравюры, и всех их объединяет то, что они находятся в собственности коллекционеров", – сказала она.
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
Куратор проекта Батал Кобахия признался, что уже написал завещание, согласно которому работы из его частных коллекций попадут в Государственную картинную галерею Абхазии.
"Но не в эту галерею, где картины еле-еле "дышат", а в хороший выставочный зал. Чтобы они были выставлены, а не валялись 50 лет на полках, покрытые пылью. Это тоже один из посылов – у нас есть что демонстрировать", – сказал он.
Министр культуры Абхазии Даур Кове выразил надежду, что совместными усилиями удастся построить новое здание картинной галереи.
"Хочу поздравить нас всех, что у нас появилась возможность познакомиться с работами мастеров, которые находились в частных коллекциях. Выражаю надежду, что подобных мероприятий будет больше", – сказал он.
Советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа отметил, что знакомые мастера, авторы предстали на выставке для него в новом свете.
"Абхазские мастера вовсе не отстают от мировых тенденций. Уровень работ очень радует. Только частные коллекционеры спасали лучших мастеров современности", – сказал он.
Выставка продлится до 22 апреля.