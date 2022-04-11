https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/unikalnaya-sotnya-vystavka-chastnaya-kollektsiya-otkrylas-v-tsvz-v-sukhume-1038598723.html

Уникальная сотня: выставка "Частная коллекция" открылась в ЦВЗ в Сухуме

Уникальная сотня: выставка "Частная коллекция" открылась в ЦВЗ в Сухуме

На выставке представлены более ста работ абхазских и российских художников от XVIII до начала XX века, хранившихся в частных коллекциях. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T16:05+0300

2022-04-11T16:05+0300

2022-04-11T16:09+0300

культура

в абхазии

сухум

художники

центральный выставочный зал г. сухум

абхазия

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Частная коллекция" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 11 апреля.Выставка "Частная коллекция" организована Центральным выставочным залом совместно с фондом "Амшра".Открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что к мероприятию готовились почти год.Куратор проекта Батал Кобахия признался, что уже написал завещание, согласно которому работы из его частных коллекций попадут в Государственную картинную галерею Абхазии."Но не в эту галерею, где картины еле-еле "дышат", а в хороший выставочный зал. Чтобы они были выставлены, а не валялись 50 лет на полках, покрытые пылью. Это тоже один из посылов – у нас есть что демонстрировать", – сказал он.Министр культуры Абхазии Даур Кове выразил надежду, что совместными усилиями удастся построить новое здание картинной галереи.Советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа отметил, что знакомые мастера, авторы предстали на выставке для него в новом свете."Абхазские мастера вовсе не отстают от мировых тенденций. Уровень работ очень радует. Только частные коллекционеры спасали лучших мастеров современности", – сказал он.Выставка продлится до 22 апреля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/arsaliya-o-vystavke-chastnaya-kollektsiya-geroyami-budut-i-kollektsionery-ikh-istorii-1038512199.html

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культура, сухум, художники, центральный выставочный зал г. сухум, абхазия