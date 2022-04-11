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https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/unikalnaya-sotnya-vystavka-chastnaya-kollektsiya-otkrylas-v-tsvz-v-sukhume-1038598723.html
Уникальная сотня: выставка "Частная коллекция" открылась в ЦВЗ в Сухуме
Уникальная сотня: выставка "Частная коллекция" открылась в ЦВЗ в Сухуме
На выставке представлены более ста работ абхазских и российских художников от XVIII до начала XX века, хранившихся в частных коллекциях. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T16:05+0300
2022-04-11T16:09+0300
культура
в абхазии
сухум
художники
центральный выставочный зал г. сухум
абхазия
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СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Частная коллекция" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 11 апреля.Выставка "Частная коллекция" организована Центральным выставочным залом совместно с фондом "Амшра".Открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что к мероприятию готовились почти год.Куратор проекта Батал Кобахия признался, что уже написал завещание, согласно которому работы из его частных коллекций попадут в Государственную картинную галерею Абхазии."Но не в эту галерею, где картины еле-еле "дышат", а в хороший выставочный зал. Чтобы они были выставлены, а не валялись 50 лет на полках, покрытые пылью. Это тоже один из посылов – у нас есть что демонстрировать", – сказал он.Министр культуры Абхазии Даур Кове выразил надежду, что совместными усилиями удастся построить новое здание картинной галереи.Советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа отметил, что знакомые мастера, авторы предстали на выставке для него в новом свете."Абхазские мастера вовсе не отстают от мировых тенденций. Уровень работ очень радует. Только частные коллекционеры спасали лучших мастеров современности", – сказал он.Выставка продлится до 22 апреля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/arsaliya-o-vystavke-chastnaya-kollektsiya-geroyami-budut-i-kollektsionery-ikh-istorii-1038512199.html
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культура, сухум, художники, центральный выставочный зал г. сухум, абхазия

Уникальная сотня: выставка "Частная коллекция" открылась в ЦВЗ в Сухуме

16:05 11.04.2022 (обновлено: 16:09 11.04.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
Открытие выставки Частная коллекция - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На выставке представлены более ста работ абхазских и российских художников от XVIII до начала XX века, хранившихся в частных коллекциях.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка "Частная коллекция" открылась в Центральном выставочном зале в Сухуме 11 апреля.
Выставка "Частная коллекция" организована Центральным выставочным залом совместно с фондом "Амшра".
Открывая выставку, директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что к мероприятию готовились почти год.
"Наверное, в Абхазии впервые такая выставка, которая состоит из частных коллекций. Проект сложный, представлено более десяти коллекций. Выставка уникальна тем, что представлены работы, которые относятся к культурному наследию, работы современных абхазских художников, старинные европейские гравюры, и всех их объединяет то, что они находятся в собственности коллекционеров", – сказала она.
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
Открытие выставки Частная коллекция - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
Открытие выставки Частная коллекция - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
Открытие выставки Частная коллекция - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
Открытие выставки Частная коллекция - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки "Частная коллекция"
Открытие выставки Частная коллекция - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открытие выставки "Частная коллекция"
Куратор проекта Батал Кобахия признался, что уже написал завещание, согласно которому работы из его частных коллекций попадут в Государственную картинную галерею Абхазии.
"Но не в эту галерею, где картины еле-еле "дышат", а в хороший выставочный зал. Чтобы они были выставлены, а не валялись 50 лет на полках, покрытые пылью. Это тоже один из посылов – у нас есть что демонстрировать", – сказал он.
Министр культуры Абхазии Даур Кове выразил надежду, что совместными усилиями удастся построить новое здание картинной галереи.
"Хочу поздравить нас всех, что у нас появилась возможность познакомиться с работами мастеров, которые находились в частных коллекциях. Выражаю надежду, что подобных мероприятий будет больше", – сказал он.
Арсалия о выставке Частная коллекция: героями будут и коллекционеры, их истории - Sputnik Абхазия, 1920, 10.04.2022
Радио
Арсалия о выставке "Частная коллекция": героями будут и коллекционеры, их истории
Вчера, 14:24
Советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа отметил, что знакомые мастера, авторы предстали на выставке для него в новом свете.
"Абхазские мастера вовсе не отстают от мировых тенденций. Уровень работ очень радует. Только частные коллекционеры спасали лучших мастеров современности", – сказал он.
Выставка продлится до 22 апреля.
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