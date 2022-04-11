https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/v-dvukh-rayonakh-krasnodarskogo-kraya-vvoditsya-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-1038603668.html

В двух районах Краснодарского края введут желтый уровень террористической угрозы

В двух районах Краснодарского края введут желтый уровень террористической угрозы

Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края граничат с Украиной. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T19:40+0300

2022-04-11T19:40+0300

2022-04-11T19:42+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

краснодарский край

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. На территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края будет введен желтый уровень террористической опасности с 20:00 11 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев. Кондратьев призвал жителей и гостей Кубани быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112.Желтый уровень террористической опасности введен в пяти регионах России, которые граничат с Украиной: Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская области и Краснодарский край.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-budet-vveden-v-kurskoy-oblasti-1038582793.html

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