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В двух районах Краснодарского края введут желтый уровень террористической угрозы
В двух районах Краснодарского края введут желтый уровень террористической угрозы
Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края граничат с Украиной. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T19:40+0300
2022-04-11T19:40+0300
2022-04-11T19:42+0300
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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. На территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края будет введен желтый уровень террористической опасности с 20:00 11 апреля, сообщил в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев. Кондратьев призвал жителей и гостей Кубани быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112.Желтый уровень террористической опасности введен в пяти регионах России, которые граничат с Украиной: Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская области и Краснодарский край.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-budet-vveden-v-kurskoy-oblasti-1038582793.html
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россия, украина, краснодарский край
В двух районах Краснодарского края введут желтый уровень террористической угрозы
19:40 11.04.2022 (обновлено: 19:42 11.04.2022)
Ейский и Щербиновский районы Краснодарского края граничат с Украиной.
СУХУМ, 11 апр - Sputnik.
На территории Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края будет введен желтый уровень террористической опасности с 20:00 11 апреля, сообщил
в своем Telegram-канале глава края Вениамин Кондратьев.
"С сегодняшнего дня в этих муниципалитетах будет усилена работа всех наших правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Кондратьев призвал жителей и гостей Кубани быть более бдительными и при любой подозрительной ситуации обращаться в полицию по номерам 102 или 112.
Желтый уровень террористической опасности введен в пяти регионах России, которые граничат с Украиной: Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская области и Краснодарский край.