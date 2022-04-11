https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/vooruzhennye-sily-rossii-unichtozhili-bazovyy-lager-pravovogo-sektora-1038605015.html

Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь "Правового сектора"*

Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь "Правового сектора"*

Всего за сутки российская авиация ликвидировала 42 украинских объекта. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T21:25+0300

2022-04-11T21:25+0300

2022-04-11T21:25+0300

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СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* на подконтрольной ВСУ территории ДНР, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Помимо этого, российские военные авиационным ракетным комплексом "Кинжал" нанесли удар по хорошо защищенному командному пункту ВСУ под городом Часов Яр.Всего за сутки авиация ликвидировала 42 украинских объекта, в частности три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.Среди пораженных целей — украинская пусковая установка тактических ракет "Точка-У", две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружений и военной техники и до 40 человек украинских националистов в районе Селидово в Донецкой области.Ранее Минобороны сообщило, что российский спецназ в пяти километрах южнее города Изюм ликвидировал одного из руководителей "добровольческого украинского корпуса" экстремистского "Правого сектора"* Тараса Бобанича, виновного в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей.* Запрещенная в России террористическая организация

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/port-mariupolya-pereshel-pod-kontrol-sil-dnr-1038601691.html

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