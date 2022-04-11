https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-sostoitsya-v-mae-1038600640.html
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии состоится в мае
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии состоится в мае
Заседания Общественного совета будут проходить в медиацентре МИД Абхазии. 11.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-11T16:15+0300
2022-04-11T16:15+0300
2022-04-11T16:24+0300
в абхазии
мид абхазии
общество
политика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037467000_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3ad067801db1def53552e659a3c7d6de.jpg
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии планируется провести в мае 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.В состав войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналисты-международники.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность проведения широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/aktivizatsiya-informatsionnoy-politiki-otkrytie-mediatsentra-mid-abkhazii--1038384500.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/07/1037467000_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5732b708f72f20b6bcf112c8a641a0fe.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мид абхазии, общество, политика, абхазия
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии состоится в мае
16:15 11.04.2022 (обновлено: 16:24 11.04.2022)
Заседания Общественного совета будут проходить в медиацентре МИД Абхазии.
СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии планируется провести в мае 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время определяется персональный состав Совета, ведутся соответствующие консультации.
В состав войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналисты-международники.
"Народ Республики Абхазия един в стремлении содействовать укреплению независимого Абхазского государства, защищать и продвигать его суверенные интересы на международной арене. Внешнеполитический курс нашего государства должен служить стимулом для объединения нашего народа", – говорится в сообщении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность проведения широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса.