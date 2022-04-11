https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/zasedanie-obschestvennogo-soveta-pri-mid-abkhazii-sostoitsya-v-mae-1038600640.html

Заседание Общественного совета при МИД Абхазии состоится в мае

Заседание Общественного совета при МИД Абхазии состоится в мае

Заседания Общественного совета будут проходить в медиацентре МИД Абхазии. 11.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-11T16:15+0300

2022-04-11T16:15+0300

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СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии планируется провести в мае 2022 года, сообщает пресс-служба ведомства.В состав войдут эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналисты-международники.Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули важность проведения широких общественных консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220329/aktivizatsiya-informatsionnoy-politiki-otkrytie-mediatsentra-mid-abkhazii--1038384500.html

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