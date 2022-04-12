https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/bzhaniya-poblagodaril-deputatov-shestogo-sozyva-parlamenta-abkhazii-za-prodelannuyu-rabotu-1038611203.html

Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу

Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу

Во вторник, 12 апреля, в Сухуме проходит первое заседание сессии Парламента седьмого созыва. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T13:15+0300

2022-04-12T13:15+0300

2022-04-12T13:27+0300

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил депутатов и руководство Народного Собрания – Парламента шестого созыва за проделанную работу.Он подчеркнул, что избирательная кампания на выборах депутатов седьмого созыва Парламента прошла в открытой и конкурентной борьбе, граждане проявили высокую активность."В составе нового Парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к Родине и стремление к созиданию", – сказал Бжания.Он подчеркнул, что Абхазия как часть современного мира должна реагировать на "угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме". Он выделил главные задачи, решение которых стоит перед абхазским государством и от которых зависит будущее граждан Абхазии.В первую очередь, отметил Бжания, необходимо предпринимать меры по постоянному укреплению и развитию абхазской государственности. Он обратился к парламентариям с просьбой в ближайшее время рассмотреть проекты нормативно-правовых актов, направленных им в Парламент, а именно более 50 поправок в УК и УПК и проект закона о противодействии организованной преступности. Он также подчеркнул, что в части обеспечения стабильной политической обстановки в стране большое значение приобретает конституционная реформа, предусматривающая перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Отдельное внимание он уделил вопросу укрепления союзнического и стратегического партнерства с Россией. "Это важнейшее направление нашей с вами совместной работы. При правильном подходе, несмотря на сложности, открываются новые возможности для обычных граждан и государства", – добавил президент.Он напомнил, что в соответствии с договором от 24 ноября 2014 года основными направлениями союзничества и партнерства являются: Глава государства также отметил, что основой жизнедеятельности государства является экономика. "Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически миллиард рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка системе здравоохранения стала возможна благодаря профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые в послевоенной истории Абхазии", – рассказал Бжания.Руководством Абхазии предприняты шаги, которые должны придать новый импульс в отраслевом и территориальном развитии: Аслан Бжания в завершение своего выступления пожелал новому созыву успехов в работе на благо Отечества и выразил надежду, что новый состав Парламента будет образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести "Апсуара".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-rossiya-dovolna-razvitiem-politicheskogo-dialoga-s-abkhaziey-1038296532.html

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