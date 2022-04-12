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Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу
Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу
Во вторник, 12 апреля, в Сухуме проходит первое заседание сессии Парламента седьмого созыва. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T13:15+0300
2022-04-12T13:15+0300
2022-04-12T13:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил депутатов и руководство Народного Собрания – Парламента шестого созыва за проделанную работу.Он подчеркнул, что избирательная кампания на выборах депутатов седьмого созыва Парламента прошла в открытой и конкурентной борьбе, граждане проявили высокую активность."В составе нового Парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к Родине и стремление к созиданию", – сказал Бжания.Он подчеркнул, что Абхазия как часть современного мира должна реагировать на "угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме". Он выделил главные задачи, решение которых стоит перед абхазским государством и от которых зависит будущее граждан Абхазии.В первую очередь, отметил Бжания, необходимо предпринимать меры по постоянному укреплению и развитию абхазской государственности. Он обратился к парламентариям с просьбой в ближайшее время рассмотреть проекты нормативно-правовых актов, направленных им в Парламент, а именно более 50 поправок в УК и УПК и проект закона о противодействии организованной преступности. Он также подчеркнул, что в части обеспечения стабильной политической обстановки в стране большое значение приобретает конституционная реформа, предусматривающая перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Отдельное внимание он уделил вопросу укрепления союзнического и стратегического партнерства с Россией. "Это важнейшее направление нашей с вами совместной работы. При правильном подходе, несмотря на сложности, открываются новые возможности для обычных граждан и государства", – добавил президент.Он напомнил, что в соответствии с договором от 24 ноября 2014 года основными направлениями союзничества и партнерства являются: Глава государства также отметил, что основой жизнедеятельности государства является экономика. "Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически миллиард рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка системе здравоохранения стала возможна благодаря профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые в послевоенной истории Абхазии", – рассказал Бжания.Руководством Абхазии предприняты шаги, которые должны придать новый импульс в отраслевом и территориальном развитии: Аслан Бжания в завершение своего выступления пожелал новому созыву успехов в работе на благо Отечества и выразил надежду, что новый состав Парламента будет образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести "Апсуара".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/lavrov-rossiya-dovolna-razvitiem-politicheskogo-dialoga-s-abkhaziey-1038296532.html
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аслан бжания, абхазия, парламент абхазии
Бжания поблагодарил депутатов шестого созыва Парламента Абхазии за проделанную работу
13:15 12.04.2022 (обновлено: 13:27 12.04.2022)
Во вторник, 12 апреля, в Сухуме проходит первое заседание сессии Парламента седьмого созыва.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил депутатов и руководство Народного Собрания – Парламента шестого созыва за проделанную работу.
"Деятельность Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия является многогранной. Это и законотворчество, и взаимодействие с другими ветвями власти, и сотрудничество на международной арене с парламентами других государств, и внутриполитический диалог в стране, и многое другое. Я, как президент Республики Абхазия, как глава исполнительной власти готов к совместной работе", – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что избирательная кампания на выборах депутатов седьмого созыва Парламента прошла в открытой и конкурентной борьбе, граждане проявили высокую активность.
"В составе нового Парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к Родине и стремление к созиданию", – сказал Бжания.
Он подчеркнул, что Абхазия как часть современного мира должна реагировать на "угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме".
Он выделил главные задачи, решение которых стоит перед абхазским государством и от которых зависит будущее граждан Абхазии.
В первую очередь, отметил Бжания, необходимо предпринимать меры по постоянному укреплению и развитию абхазской государственности.
"Наша особенность, обусловленная историческими, географическими и другими факторами, заключается в том, что только в рамках своего государства мы можем сохранить свой язык, культуру и самобытность. Наше государство – это наш дом. Несложно представить себе судьбу того, у которого нет своего дома! Укрепление государственности – это прежде всего повышение эффективности работы основных его институтов, таких как вооруженные силы, правоохранительные органы и судебная система. Разумеется, это возможно только при поддержке и под контролем народных избранников", – отметил президент.
Он обратился к парламентариям с просьбой в ближайшее время рассмотреть проекты нормативно-правовых актов, направленных им в Парламент, а именно более 50 поправок в УК и УПК и проект закона о противодействии организованной преступности.
Он также подчеркнул, что в части обеспечения стабильной политической обстановки в стране большое значение приобретает конституционная реформа, предусматривающая перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти.
"Считаю, что от слов пора перейти к делу! Предлагаю вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования", – сказал Аслан Бжания.
Отдельное внимание он уделил вопросу укрепления союзнического и стратегического партнерства с Россией.
"Это важнейшее направление нашей с вами совместной работы. При правильном подходе, несмотря на сложности, открываются новые возможности для обычных граждан и государства", – добавил президент.
Он напомнил, что в соответствии с договором от 24 ноября 2014 года основными направлениями союзничества и партнерства являются:
проведение скоординированной внешней политики;
создание общего пространства обороны и безопасности;
формирование общего социального и экономического пространства;
содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации.
Глава государства также отметил, что основой жизнедеятельности государства является экономика.
"Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически миллиард рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка системе здравоохранения стала возможна благодаря профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые в послевоенной истории Абхазии", – рассказал Бжания.
Руководством Абхазии предприняты шаги, которые должны придать новый импульс в отраслевом и территориальном развитии:
Реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.
Запуск программы льготного кредитования Российскими банками.
Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе усовершенствование налоговой и таможенной систем, пересмотр контрольно-надзорных функций государства, внедрение механизмов поддержки предпринимателей, обеспечение безопасности инвесторов и их капиталов и т.д.
Реализация на территории Абхазии крупных инвестиционных проектов, платежи в бюджет от которых могут быть сопоставимы с бюджетами целых районов республики.
Поэтапное решение системных инфраструктурных проблем, таких как энергетика, дороги, водоснабжение, канализация.
Разработка проекта газификации Абхазии, что несомненно положительно скажется на энергетической отрасли в целом.
Реконструкция сухумского аэропорта.
С Российской стороной ведутся переговоры об изменении режима работы на КПП "Псоу".
Аслан Бжания в завершение своего выступления пожелал новому созыву успехов в работе на благо Отечества и выразил надежду, что новый состав Парламента будет образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с кодексом чести "Апсуара".