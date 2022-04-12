https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ekspert-predskazal-rost-sprosa-na-otdykh-v-abkhazii-na-fone-zakrytykh-aeroportov-yuga-rossii-1038619267.html

Эксперт предсказал рост спроса на отдых в Абхазии на фоне закрытых аэропортов юга России

Эксперт предсказал рост спроса на отдых в Абхазии на фоне закрытых аэропортов юга России

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, действующий с 24 февраля, продлен до 19 апреля 2022 года. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T17:40+0300

2022-04-12T17:40+0300

2022-04-12T17:45+0300

в абхазии

отдых в абхазии

сочи

туристы

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/04/07/1032170738_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_11e973b45aa5850801a23d1a070bd007.jpg

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Одним из конкурентноспособных курортов в сезоне 2022 года года на фоне закрытых аэропортов юга России станет Абхазия, расположенная ближе других к международному аэропорту Сочи, рассказал РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.Он подчеркнул, что ограниченное авиасообщение аэропортов юга России оказало влияние на турпоток Крыма, Анапы, Геленджика. При этом прогнозируется положительная динамика по количеству отдыхающих в Сочи, так как аэропорт этого города продолжает работу. По словам Мкртчяна, в настоящее время курорты Краснодарского края, аэропорты которых закрыты, снижают стоимость проживания в отелях. Одновременно с этим цены в сочинских гостиницах растут."Выиграет Абхазия, потому что там элементарно просто дешевле, чем в Сочи. Выиграет Сочи", – добавил Мкртчян.Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/gagra-popala-v-spisok-stran-kotorye-sostavyat-konkurentsiyu-otdykhu-v-turtsii-v-mae-1038608401.html

сочи

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

отдых в абхазии, сочи, туристы, абхазия