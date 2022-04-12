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Эксперт предсказал рост спроса на отдых в Абхазии на фоне закрытых аэропортов юга России
Эксперт предсказал рост спроса на отдых в Абхазии на фоне закрытых аэропортов юга России
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, действующий с 24 февраля, продлен до 19 апреля 2022 года. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T17:40+0300
2022-04-12T17:40+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Одним из конкурентноспособных курортов в сезоне 2022 года года на фоне закрытых аэропортов юга России станет Абхазия, расположенная ближе других к международному аэропорту Сочи, рассказал РИА Новости вице-президент "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.Он подчеркнул, что ограниченное авиасообщение аэропортов юга России оказало влияние на турпоток Крыма, Анапы, Геленджика. При этом прогнозируется положительная динамика по количеству отдыхающих в Сочи, так как аэропорт этого города продолжает работу. По словам Мкртчяна, в настоящее время курорты Краснодарского края, аэропорты которых закрыты, снижают стоимость проживания в отелях. Одновременно с этим цены в сочинских гостиницах растут."Выиграет Абхазия, потому что там элементарно просто дешевле, чем в Сочи. Выиграет Сочи", – добавил Мкртчян.Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/gagra-popala-v-spisok-stran-kotorye-sostavyat-konkurentsiyu-otdykhu-v-turtsii-v-mae-1038608401.html
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отдых в абхазии, сочи, туристы, абхазия
Эксперт предсказал рост спроса на отдых в Абхазии на фоне закрытых аэропортов юга России
17:40 12.04.2022 (обновлено: 17:45 12.04.2022)
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, действующий с 24 февраля, продлен до 19 апреля 2022 года.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik.
Одним из конкурентноспособных курортов в сезоне 2022 года года на фоне закрытых аэропортов юга России станет Абхазия, расположенная ближе других к международному аэропорту Сочи, рассказал РИА Новости
вице-президент "Альянса туристических агентств России" Алексан Мкртчян.
К тому же, по мнению эксперта, Абхазия предлагает отдых по цене дешевле, чем в Сочи.
Он подчеркнул, что ограниченное авиасообщение аэропортов юга России оказало влияние на турпоток Крыма, Анапы, Геленджика.
При этом прогнозируется положительная динамика по количеству отдыхающих в Сочи, так как аэропорт этого города продолжает работу. По словам Мкртчяна, в настоящее время курорты Краснодарского края, аэропорты которых закрыты, снижают стоимость проживания в отелях. Одновременно с этим цены в сочинских гостиницах растут.
"Выиграет Абхазия, потому что там элементарно просто дешевле, чем в Сочи. Выиграет Сочи", – добавил Мкртчян.
Режим временного ограничения на полеты продлен до 19 апреля в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.