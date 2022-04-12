https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/gagra-popala-v-spisok-stran-kotorye-sostavyat-konkurentsiyu-otdykhu-v-turtsii-v-mae-1038608401.html
Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае
Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T15:55+0300
2022-04-12T15:55+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Гагра попала в топ направлений, которые могут составить конкуренцию отдыху в Турции на майские в России и странах СНГ, пишет портал Tvil.ru.В список, помимо Гагры, вошли Кавказские минеральные воды, Сочи, Калининградская область, Белоруссия, курорты в Татарстане, Башкирии, Крыму. В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей. В Абхазии и в Башкирии можно отдохнуть в майские праздники менее чем за две тысячи рублей в сутки. Отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от трех до десяти ночей и тратят на проживание от двух до 5,5 тысячи рублей в сутки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html
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Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае
15:55 12.04.2022 (обновлено: 17:17 12.04.2022)
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik
. Гагра попала в топ направлений, которые могут составить конкуренцию отдыху в Турции на майские в России и странах СНГ, пишет портал Tvil.ru.
В список, помимо Гагры, вошли Кавказские минеральные воды, Сочи, Калининградская область, Белоруссия, курорты в Татарстане, Башкирии, Крыму.
В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей.
В Абхазии и в Башкирии можно отдохнуть в майские праздники менее чем за две тысячи рублей в сутки. Отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.
Девять популярных направлений отдыха в майские праздники:
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность отдыха
Сочи
2606 рублей
8 ночей
Ялта
3622 рубля
7 ночей
Кисловодск
2502 рубля
6 ночей
Калининград
2554 рубля
5 ночей
Казань
3600 рублей
4 ночи
Уфа
2132 рубля
2 ночи
Листвянка
5450 рублей
5 ночей
Минск
3600 рублей
3 ночи
Гагра
1915 рублей
8 ночей
По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от трех до десяти ночей и тратят на проживание от двух до 5,5 тысячи рублей в сутки.