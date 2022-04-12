https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/gagra-popala-v-spisok-stran-kotorye-sostavyat-konkurentsiyu-otdykhu-v-turtsii-v-mae-1038608401.html

Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае

Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T15:55+0300

2022-04-12T15:55+0300

2022-04-12T17:17+0300

в абхазии

гагра

отдых в абхазии

абхазия

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/11/1032433696_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_5a3106dc4ec6465efb7a630b065f7cd0.jpg

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Гагра попала в топ направлений, которые могут составить конкуренцию отдыху в Турции на майские в России и странах СНГ, пишет портал Tvil.ru.В список, помимо Гагры, вошли Кавказские минеральные воды, Сочи, Калининградская область, Белоруссия, курорты в Татарстане, Башкирии, Крыму. В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей. В Абхазии и в Башкирии можно отдохнуть в майские праздники менее чем за две тысячи рублей в сутки. Отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от трех до десяти ночей и тратят на проживание от двух до 5,5 тысячи рублей в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html

гагра

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагра, отдых в абхазии, абхазия, туристы