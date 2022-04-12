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https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/gagra-popala-v-spisok-stran-kotorye-sostavyat-konkurentsiyu-otdykhu-v-turtsii-v-mae-1038608401.html
Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае
Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Гагра попала в топ направлений, которые могут составить конкуренцию отдыху в Турции на майские в России и странах СНГ, пишет портал Tvil.ru.В список, помимо Гагры, вошли Кавказские минеральные воды, Сочи, Калининградская область, Белоруссия, курорты в Татарстане, Башкирии, Крыму. В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей. В Абхазии и в Башкирии можно отдохнуть в майские праздники менее чем за две тысячи рублей в сутки. Отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от трех до десяти ночей и тратят на проживание от двух до 5,5 тысячи рублей в сутки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220406/gagra-voshla-v-top-5-gorodov-dlya-bronirovaniya-oteley-1038508109.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220331/rossiyskie-turoperatory-zafiksirovali-rost-sprosa-na-tury-v-abkhaziyu-1038414111.html
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гагра, отдых в абхазии, абхазия, туристы

Гагра попала в список направлений, которые составят конкуренцию отдыху в Турции в мае

15:55 12.04.2022 (обновлено: 17:17 12.04.2022)
© Sputnik / Томас ТхайцукГород курорт Гагра
Город курорт Гагра - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил направления, куда можно съездить отдохнуть вместо Турции в майские праздники в 2022 году.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Гагра попала в топ направлений, которые могут составить конкуренцию отдыху в Турции на майские в России и странах СНГ, пишет портал Tvil.ru.

В список, помимо Гагры, вошли Кавказские минеральные воды, Сочи, Калининградская область, Белоруссия, курорты в Татарстане, Башкирии, Крыму.
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В среднем семья из трех человек тратит на четырехдневную поездку в начале мая до 15 тысяч рублей.
В Абхазии и в Башкирии можно отдохнуть в майские праздники менее чем за две тысячи рублей в сутки. Отдых на озере Байкал в мае обойдется более пяти тысяч в сутки.
Девять популярных направлений отдыха в майские праздники:

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность отдыха

Сочи

2606 рублей

8 ночей

Ялта

3622 рубля

7 ночей

Кисловодск

2502 рубля

6 ночей

Калининград

2554 рубля

5 ночей

Казань

3600 рублей

4 ночи

Уфа

2132 рубля

2 ночи

Листвянка

5450 рублей

5 ночей

Минск

3600 рублей

3 ночи

Гагра

1915 рублей

8 ночей

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в майские праздники от трех до десяти ночей и тратят на проживание от двух до 5,5 тысячи рублей в сутки.
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