https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/naznachena-data-vtorogo-tura-vyborov-prezidenta-yuzhnoy-osetii---1038622296.html

Названа возможная дата второго тура выборов президента Южной Осетии

Названа возможная дата второго тура выборов президента Южной Осетии

Согласно предварительным данным ЦИК Южной Осетии, по итогам первого тура на выборах лидирует Алан Гаглоев. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T19:50+0300

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южная осетия

президент

политика

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Второй тур выборов президента Южной Осетии может пройти 8 мая, пишет Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ЦИК республики. Президентские выборы в Южной Осетии состоялись в воскресенье, 11 апреля. По итогам во второй тур вышли действующий глава государства Анатолий Бибилов и Алан Гаглоев.На должность главы государства претендовало пять кандидатов: действующий глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, занимающий этот пост с апреля 2017 года, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев, бывший депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.Так как ни один из кандидатов не получил более половины голосов избирателей, будут назначены повторные выборы. Повторное голосование проведут не позднее, чем через 15 дней со дня установления результатов общих выборов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/alan-gagloev-lidiruet-po-itogam-pervogo-tura-vyborov-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1038592974.html

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