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https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-19-aprelya-1038609236.html
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля
Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация.Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-aeroportu-sochi-iz-za-livnya-1038609052.html
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сочи, аэропорт сочи, россия

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля

11:40 12.04.2022 (обновлено: 11:42 12.04.2022)
© Sputnik / Александр КряжевСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Новосибирск (Толмачёво) им. А. И. Покрышкина. - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Александр Кряжев
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Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация.

Режим временного ограничения на полеты продлен в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Пассажирский самолет в небе над Москвой - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
Три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за ливня
11:20
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.
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