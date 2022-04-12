https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-19-aprelya-1038609236.html

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля

Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T11:40+0300

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сочи

аэропорт сочи

россия

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация.Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-aeroportu-sochi-iz-za-livnya-1038609052.html

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сочи, аэропорт сочи, россия