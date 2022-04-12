https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/ogranichenie-poletov-v-odinnadtsat-aeroportov-rossii-prodleno-do-19-aprelya-1038609236.html
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля
Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля
Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T11:40+0300
2022-04-12T11:40+0300
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сочи
аэропорт сочи
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация.Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/tri-samoleta-ne-smogli-prizemlitsya-v-aeroportu-sochi-iz-za-livnya-1038609052.html
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Ограничение полетов в одиннадцать аэропортов России продлено до 19 апреля
11:40 12.04.2022 (обновлено: 11:42 12.04.2022)
Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в обычном режиме.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 19 апреля, сообщает Росавиация.
Режим временного ограничения на полеты продлен в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Ведомство отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Росавиация приостановила работу аэропортов ряда южных городов России 24 февраля, в связи с тем, что территория аэродромов была признана небезопасной.