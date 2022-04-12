https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/prilozhenie-sberbank-ischezlo-iz-app-store-iz-za-sanktsiy--1038608878.html
Приложение Сбербанк исчезло из App Store из-за санкций
Приложение Сбербанк исчезло из App Store из-за санкций
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T11:10+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Мобильное приложение Сбербанка на iOS с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленное приложение работает и удалять его не нужно, сообщил российский банк.США и Великобритания в апреля ввели санкции против Сбербанка, согласно которым заморожены активы банка и действует запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.В банке рекомендуют не удалять уже установленное приложение и заявляют, что поводов для волнения нет.Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/politolog-ob-ugrozakh-zapada-rossii-defoltom---plevat-eto-u-zapada-vse-plokho-1038592310.html
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сбербанк россии, санкции, сша, великобритания, apple iphone, россия, политика, экономика
Приложение Сбербанк исчезло из App Store из-за санкций
11:10 12.04.2022 (обновлено: 11:21 12.04.2022)
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik.
Мобильное приложение Сбербанка на iOS с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленное приложение работает и удалять его не нужно, сообщил
российский банк.
США и Великобритания в апреля ввели санкции против Сбербанка, согласно которым заморожены активы банка и действует запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
"Из-за введенных санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store", – сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.
В банке рекомендуют не удалять уже установленное приложение и заявляют, что поводов для волнения нет.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств.