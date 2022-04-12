https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-13-aprelya-1038619952.html
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T18:00+0300
2022-04-12T18:00+0300
2022-04-12T18:00+0300
в абхазии
погода в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037176225_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_214364907c1544e06e70f76395b6c1f1.jpg
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В среду, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, туман, местами возможен град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 баллов.Относительная влажность воздуха 70-90%.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037176225_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b2192f2d4e25e5f425e96b7cce0d4c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В среду, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, туман, местами возможен град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 13-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.