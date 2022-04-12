https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-13-aprelya-1038619952.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на среду 13 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии будет под влиянием антициклона с северо-запада. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T18:00+0300

2022-04-12T18:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. В среду, 13 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневый дождь с грозой, туман, местами возможен град, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное.Ветер слабый и умеренный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 13-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-4 баллов.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии