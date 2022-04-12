https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-spetsoperatsiya-na-ukraine---pravilnyy-shag--1038610443.html
Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг
Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T12:20+0300
2022-04-12T12:20+0300
2022-04-12T12:33+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038159548_0:91:3317:1957_1920x0_80_0_0_4ebd0ba8795e435837a97bdb73bc0816.jpg
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине – правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, пишет РИА Новости. Он также отметил, что российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения.Он подчеркнул, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/vooruzhennye-sily-rossii-presekli-popytku-voennykh-ukrainy-vyyti-iz-okruzheniya-v-mariupole-1038608190.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/11/1038159548_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_785f302a6e2f68a0fa336b78db175504.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина, владимир путин
Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг
12:20 12.04.2022 (обновлено: 12:33 12.04.2022)
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине – правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, пишет РИА Новости.
Он также отметил, что российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения.
"Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", – сказал он на церемонии награждения космонавтов на космодроме "Восточный".
Он подчеркнул, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.