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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-spetsoperatsiya-na-ukraine---pravilnyy-shag--1038610443.html
Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг
Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T12:20+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине – правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, пишет РИА Новости. Он также отметил, что российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения.Он подчеркнул, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/vooruzhennye-sily-rossii-presekli-popytku-voennykh-ukrainy-vyyti-iz-okruzheniya-v-mariupole-1038608190.html
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министерство обороны рф, россия, украина, владимир путин

Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг

12:20 12.04.2022 (обновлено: 12:33 12.04.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Белоруссии А. Лукашенко - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине – правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, пишет РИА Новости.
Он также отметил, что российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения.

"Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, на Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса, действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками", – сказал он на церемонии награждения космонавтов на космодроме "Восточный".

Он подчеркнул, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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