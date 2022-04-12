https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/putin-spetsoperatsiya-na-ukraine---pravilnyy-shag--1038610443.html

Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг

Путин: спецоперация на Украине – правильный шаг

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T12:20+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

владимир путин

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине – правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты, пишет РИА Новости. Он также отметил, что российские офицеры оказывают помощь ЛНР и ДНР, действуют мужественно и грамотно, результативно применяют самые современные вооружения.Он подчеркнул, что Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, выращивать имевшиеся там ростки национализма.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/vooruzhennye-sily-rossii-presekli-popytku-voennykh-ukrainy-vyyti-iz-okruzheniya-v-mariupole-1038608190.html

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министерство обороны рф, россия, украина, владимир путин