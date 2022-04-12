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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/vooruzhennye-sily-rossii-presekli-popytku-voennykh-ukrainy-vyyti-iz-okruzheniya-v-mariupole-1038608190.html
Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе
Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе
В понедельник, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода имени Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли... 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T10:45+0300
2022-04-12T11:04+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал уточнил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. "Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", – добавил он.Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/port-mariupolya-pereshel-pod-kontrol-sil-dnr-1038601691.html
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россия, украина, политика, министерство обороны рф, мариуполь

Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе

10:45 12.04.2022 (обновлено: 11:04 12.04.2022)
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 12.04.2022
© Foto / Пресс-служба Минобороны РФ
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В понедельник, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода имени Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана", – сказал Конашенков.

Генерал уточнил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. "Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", – добавил он.
Недалеко от портового города Мариуполь на востоке Украины - Sputnik Абхазия, 1920, 11.04.2022
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