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Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе
Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе
В понедельник, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода имени Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли... 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T10:45+0300
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал уточнил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. "Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", – добавил он.Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300.
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Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе
10:45 12.04.2022 (обновлено: 11:04 12.04.2022)
В понедельник, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода имени Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана", – сказал Конашенков.
Генерал уточнил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. "Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", – добавил он.
Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300.