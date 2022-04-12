https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/vooruzhennye-sily-rossii-presekli-popytku-voennykh-ukrainy-vyyti-iz-okruzheniya-v-mariupole-1038608190.html

Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе

Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины выйти из окружения в Мариуполе

В понедельник, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода имени Ильича остатки подразделений украинских войск предприняли... 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T10:45+0300

2022-04-12T10:45+0300

2022-04-12T11:04+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

политика

министерство обороны рф

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0c/1038608079_0:9:1389:790_1920x0_80_0_0_e58defd6fd2e0fdc62ed015f97ddd434.jpg

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Вооруженные силы России пресекли попытку украинских военных на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Генерал уточнил, что уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. "Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", – добавил он.Российские военные ударами высокоточных ракет за ночь уничтожили два украинских склада боеприпасов. Оперативно-тактическая авиация ВКС РФ уничтожила 32 военных объекта Украины, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/port-mariupolya-pereshel-pod-kontrol-sil-dnr-1038601691.html

россия

украина

мариуполь

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, политика, министерство обороны рф, мариуполь