https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/rossiya-nachala-rabotat-nad-vaktsinoy-dlya-profilaktiki-rotavirusa-u-detey-1038606387.html
Россия начала работать над вакциной для профилактики ротавируса у детей
Россия начала работать над вакциной для профилактики ротавируса у детей
В ближайшее время в России планируется проведение доклинических исследований препарата. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-12T09:15+0300
2022-04-12T09:15+0300
2022-04-12T10:16+0300
дети
медицина
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вакцинация
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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что работа ведется сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины, как "РотаТек" и "Ротарикс".В мировой практике ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. По мнению экспертов ВОЗ, имеется необходимость введения в иностранные Национальные календари профилактических прививок ротавирусной вакцины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gintsburg-rasskazal-o-planiruemykh-issledovaniyakh-nazalnoy-vaktsiny-1038576181.html
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дети, медицина, россия, вакцинация
Россия начала работать над вакциной для профилактики ротавируса у детей
09:15 12.04.2022 (обновлено: 10:16 12.04.2022)
В ближайшее время в России планируется проведение доклинических исследований препарата.
СУХУМ, 12 апр – Sputnik
. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте
Роспотребнадзора.
Отмечается, что работа ведется сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.
Разработка и выпуск российской вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.
В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины, как "РотаТек" и "Ротарикс".
В мировой практике ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. По мнению экспертов ВОЗ, имеется необходимость введения в иностранные Национальные календари профилактических прививок ротавирусной вакцины.