https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/rossiya-nachala-rabotat-nad-vaktsinoy-dlya-profilaktiki-rotavirusa-u-detey-1038606387.html

Россия начала работать над вакциной для профилактики ротавируса у детей

Россия начала работать над вакциной для профилактики ротавируса у детей

В ближайшее время в России планируется проведение доклинических исследований препарата. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T09:15+0300

2022-04-12T09:15+0300

2022-04-12T10:16+0300

дети

медицина

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вакцинация

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СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что работа ведется сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора.В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины, как "РотаТек" и "Ротарикс".В мировой практике ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных заболеваний у детей. По мнению экспертов ВОЗ, имеется необходимость введения в иностранные Национальные календари профилактических прививок ротавирусной вакцины.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gintsburg-rasskazal-o-planiruemykh-issledovaniyakh-nazalnoy-vaktsiny-1038576181.html

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дети, медицина, россия, вакцинация