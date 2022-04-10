https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/gintsburg-rasskazal-o-planiruemykh-issledovaniyakh-nazalnoy-vaktsiny-1038576181.html

Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины

Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. 10.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-10T09:30+0300

2022-04-10T09:30+0300

2022-04-10T09:30+0300

вакцинация

вакцинация от covid-19 в абхазии

мировая пандемия коронавируса covid-19

медицина

россия

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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Дает ли назальная вакцина от COVID-19 абсолютную защиту от вируса, планируют проверить в рамках пострегистрационных исследований, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Он уточнил, что протокол исследования сейчас пишут, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью радио Sputnik 9 апреля заявила, что республика при возможности будет приобретать назальную вакцину от коронавируса.Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник-лайт". Всего привито около 20 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/abkhaziya-planiruet-priobretat-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-1038570807.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, россия