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Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины
Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. 10.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-10T09:30+0300
2022-04-10T09:30+0300
2022-04-10T09:30+0300
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СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Дает ли назальная вакцина от COVID-19 абсолютную защиту от вируса, планируют проверить в рамках пострегистрационных исследований, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Он уточнил, что протокол исследования сейчас пишут, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью радио Sputnik 9 апреля заявила, что республика при возможности будет приобретать назальную вакцину от коронавируса.Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник-лайт". Всего привито около 20 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/abkhaziya-planiruet-priobretat-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-1038570807.html
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вакцинация, вакцинация от covid-19 в абхазии, мировая пандемия коронавируса covid-19, медицина, россия
Гинцбург рассказал о планируемых исследованиях назальной вакцины
Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции.
СУХУМ, 10 апр - Sputnik.
Дает ли назальная вакцина от COVID-19 абсолютную защиту от вируса, планируют проверить в рамках пострегистрационных исследований, заявил РИА Новости
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля.
"Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет", — сказал Гинцбург.
Он уточнил, что протокол исследования сейчас пишут, после майских праздников планируется подать документы на разрешение пострегистрационных исследований.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в интервью радио Sputnik 9 апреля заявила, что республика при возможности будет приобретать назальную вакцину от коронавируса
.
Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник-лайт". Всего привито около 20 тысяч человек.