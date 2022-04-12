https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-8-1038609951.html

Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8

Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8

Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент по округу №8 (Маякский) началась 8 апреля и продлится до 28 апреля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T11:50+0300

2022-04-12T11:50+0300

2022-04-12T12:36+0300

в абхазии

парламент абхазии

выборы в парламент абхазии

цик абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/0e/1037583709_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_214e3db660b8a71400c18f939082f547.jpg

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Ираклия Чачхалия кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу №8 (Маякский), сообщает пресс-служба ЦИК Абхазии. Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдет повторное голосование, поскольку оба кандидата – Наур Нармания и Леон Губаз – набрали равное количество голосов.По округу №18 (Гудауткский городской первый) также пройдут повторные выборы 14 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/naznachena-data-sozyva-pervogo-zasedaniya-sessii-parlamenta-shestogo-sozyva-1038541474.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парламент абхазии, выборы в парламент абхазии, цик абхазии, абхазия