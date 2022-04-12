https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/zaregistrirovana-initsiativnaya-gruppa-po-vydvizheniyu-kandidata-v-deputaty-po-okrugu-8-1038609951.html
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8
Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8
Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент по округу №8 (Маякский) началась 8 апреля и продлится до 28 апреля. 12.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Ираклия Чачхалия кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу №8 (Маякский), сообщает пресс-служба ЦИК Абхазии. Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур. По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдет повторное голосование, поскольку оба кандидата – Наур Нармания и Леон Губаз – набрали равное количество голосов.По округу №18 (Гудауткский городской первый) также пройдут повторные выборы 14 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/naznachena-data-sozyva-pervogo-zasedaniya-sessii-parlamenta-shestogo-sozyva-1038541474.html
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Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидата в депутаты по округу №8
11:50 12.04.2022 (обновлено: 12:36 12.04.2022)
Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в Парламент по округу №8 (Маякский) началась 8 апреля и продлится до 28 апреля.
СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Ираклия Чачхалия кандидатом в депутаты Парламента по избирательному округу №8 (Маякский), сообщает пресс-служба ЦИК Абхазии.
Повторные выборы по Сухумскому избирательному округу №8 назначены в связи с тем, что во втором туре кандидаты набрали одинаковое количество голосов, голосование пройдет 28 мая.
Выборы в Парламент Абхазии состоялись 12 марта, по 17 округам депутаты были избраны, еще в 17 округах 26 марта прошел второй тур.
По итогам выборы состоялись в 16 округах, в округе №8 (Маякский) пройдет повторное голосование, поскольку оба кандидата – Наур Нармания и Леон Губаз – набрали равное количество голосов.
По округу №18 (Гудауткский городской первый) также пройдут повторные выборы 14 мая.