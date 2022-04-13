https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/ashana-obyavila-sbor-sredstv-na-lechenie-10-letney-nikol-argun-1038640992.html

"Ашана" объявила сбор средств на лечение 10-летней Николь Аргун

"Ашана" объявила сбор средств на лечение 10-летней Николь Аргун

Почти шесть лет назад российские медики диагностировали у Николь Аргун симптоматическую фокальную эпилепсию, детский церебральный паралич и правосторонний... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T20:01+0300

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в абхазии

культурно-благотворительный фонд "ашана"

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение 10-летней Николь Аргун с диагнозом симптоматическая фокальная эпилепсия, детский церебральный паралич и правосторонний гемипарез.Школьница прошла обследование и подбор противосудорожной терапии в московской клинике в 2018 году, благодаря чему удалось достичь ремиссии. С тех пор, благодаря фонду, Николь прошла уже четыре курса лечения. Однако уже летом 2021 года помимо эпилептических приступов, у нее появились нарушения походки и функций правой руки.По словам лечащего врача девочки, если она не продолжит лечение в Научно-практическом центре Москвы, есть вероятность того, что приступы повторятся. Поэтому сейчас Николь нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения. Для этого нужно собрать 250 тысяч рублей. Николь учится в шестом классе, любит физкультуру и математику, а еще петь и рисовать. У девочки много друзей, но из-за болезни ей сложно бегать и веселиться наравне со сверстниками. Николь мечтает выздороветь и научиться ездить на велосипеде.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Bezhat-na-vstrechu-zhizni-Ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-Nikol-Argun-1032826863.html

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культурно-благотворительный фонд "ашана", лечение, дети, абхазия, благотворительность, здоровье