Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/ashana-obyavila-sbor-sredstv-na-lechenie-10-letney-nikol-argun-1038640992.html
"Ашана" объявила сбор средств на лечение 10-летней Николь Аргун
"Ашана" объявила сбор средств на лечение 10-летней Николь Аргун
Почти шесть лет назад российские медики диагностировали у Николь Аргун симптоматическую фокальную эпилепсию, детский церебральный паралич и правосторонний... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T20:01+0300
2022-04-13T20:15+0300
в абхазии
культурно-благотворительный фонд "ашана"
лечение
дети
абхазия
благотворительность
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0c/1032821196_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_cbc95d248fa3fd0d4521658c3057690a.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение 10-летней Николь Аргун с диагнозом симптоматическая фокальная эпилепсия, детский церебральный паралич и правосторонний гемипарез.Школьница прошла обследование и подбор противосудорожной терапии в московской клинике в 2018 году, благодаря чему удалось достичь ремиссии. С тех пор, благодаря фонду, Николь прошла уже четыре курса лечения. Однако уже летом 2021 года помимо эпилептических приступов, у нее появились нарушения походки и функций правой руки.По словам лечащего врача девочки, если она не продолжит лечение в Научно-практическом центре Москвы, есть вероятность того, что приступы повторятся. Поэтому сейчас Николь нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения. Для этого нужно собрать 250 тысяч рублей. Николь учится в шестом классе, любит физкультуру и математику, а еще петь и рисовать. У девочки много друзей, но из-за болезни ей сложно бегать и веселиться наравне со сверстниками. Николь мечтает выздороветь и научиться ездить на велосипеде.О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Bezhat-na-vstrechu-zhizni-Ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-Nikol-Argun-1032826863.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/0c/1032821196_86:0:2401:1736_1920x0_80_0_0_14e9036defef4b490125c108e931bb87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культурно-благотворительный фонд "ашана", лечение, дети, абхазия, благотворительность, здоровье

"Ашана" объявила сбор средств на лечение 10-летней Николь Аргун

20:01 13.04.2022 (обновлено: 20:15 13.04.2022)
© Sputnik / Марианна Кубрава Подопечная фонда "Ашана" Николь Аргун
Подопечная фонда Ашана Николь Аргун - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Марианна Кубрава
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Почти шесть лет назад российские медики диагностировали у Николь Аргун симптоматическую фокальную эпилепсию, детский церебральный паралич и правосторонний гемипарез.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор на лечение 10-летней Николь Аргун с диагнозом симптоматическая фокальная эпилепсия, детский церебральный паралич и правосторонний гемипарез.
Школьница прошла обследование и подбор противосудорожной терапии в московской клинике в 2018 году, благодаря чему удалось достичь ремиссии. С тех пор, благодаря фонду, Николь прошла уже четыре курса лечения. Однако уже летом 2021 года помимо эпилептических приступов, у нее появились нарушения походки и функций правой руки.
По словам лечащего врача девочки, если она не продолжит лечение в Научно-практическом центре Москвы, есть вероятность того, что приступы повторятся. Поэтому сейчас Николь нуждается в очередной госпитализации для обследования и проведения восстановительного лечения. Для этого нужно собрать 250 тысяч рублей.
Николь учится в шестом классе, любит физкультуру и математику, а еще петь и рисовать. У девочки много друзей, но из-за болезни ей сложно бегать и веселиться наравне со сверстниками. Николь мечтает выздороветь и научиться ездить на велосипеде.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
Бежать на встречу жизни: Ашана собирает деньги на лечение Николь Аргун - Sputnik Абхазия, 1920, 12.07.2021
В Абхазии
Бежать навстречу жизни: "Ашана" собирает деньги на лечение Николь Аргун
12 июля 2021, 19:55
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0