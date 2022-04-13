https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/belousov-zayavil-o-vosstanovlenii-zapasov-prodovolstviya-v-rossii-1038628512.html

Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России

Белоусов заявил о восстановлении запасов продовольствия в России

Санкции, наложенные коллективным Западом на Россию, спровоцировали разрыв цепочек поставок и последующую за ним панику среди потребителей, испугавшихся... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T12:10+0300

2022-04-13T12:10+0300

2022-04-13T12:10+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Запасы в розничной торговле в России восстанавливаются, ситуация в отрасли на сегодня устойчива и находится под контролем, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого вице-премьера российского правительства Андрея Белоусова во время правительственного часа в Совете Федерации. По словам вице-премьера, повышение цен было вызвано ажиотажным спросом, связанным с сокращением импортных поставок. Так спрос на продукты длительного хранения и непродовольственные товары в начале марта находился на пике и превышал спрос до ввода санкций на 30%, а спрос на муку, сахар, растительное масло и крупы увеличился более чем в два раза.Российское правительство сделало все возможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию - работало с торговыми сетями и производителями, помогая обеспечить бесперебойную поставку товаров, а также пресекая спекулятивные действия на рынке.Кроме того, власти ввели запреты и ограничения на вывоз продовольствия и сельскохозяйственной продукции из страны и максимально снизили таможенные ограничения на ввоз продуктов питания. Также он добавил, что в течение первых трех недель после ввода санкций цены росли в среднем на 2%, а сейчас рост замедлился до менее 1% в неделю, в последнюю неделю составлял 0,7%.Ранее Россия, поставляющая львиную долю зерновых на глобальный рынок, наложила временный запрет на экспорт, чтобы избежать дефицита и скачка цен. До 30 июня из страны не будут вывозить пшеницу, меслин (смесь мягкой пшеницы и ржи), рожь, ячмень, кукурузу и сахар. Запрет не касается экспорта в Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

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