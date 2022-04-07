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Озган: риска дефицита продуктов питания в Абхазии нет
Озган: риска дефицита продуктов питания в Абхазии нет
В четверг, 7 апреля, Правительство приняло постановления, касающиеся мер поддержки бизнеса и граждан в новых экономических условиях. 07.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-07T18:26+0300
2022-04-07T18:26+0300
2022-04-07T18:26+0300
в абхазии
экономика
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СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Рисков, связанных с тем, что в Абхазии будет дефицит продуктов питания, нет, сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в эфире радио Sputnik.Как отметила Кристина Озган, в соответствии с законом о государственном регулировании цен, правительство приняло решение о регулировании цен на некоторые продовольственные группы товаров."В связи со значительным повышением цен на продовольственные и другие товары, обусловленным изменением экономических условий из-за событий, происходящих в мире и непосредственно в Российской Федерации, имея ввиду, что практически весь объем товаров импортируется в Республику Абхазия, правительством принят ряд решений", - подчеркнула министр. Правительство установлен предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров.Кроме того, для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности, временно отменены ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/rasshiren-perechen-vvozimykh-v-abkhaziyu-tovarov-kotorye-ne-podlezhat-nalogooblozheniyu-1038541066.html
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экономика, абхазия, общество
Озган: риска дефицита продуктов питания в Абхазии нет
В четверг, 7 апреля, Правительство приняло постановления, касающиеся мер поддержки бизнеса и граждан в новых экономических условиях.
СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Рисков, связанных с тем, что в Абхазии будет дефицит продуктов питания, нет, сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган в эфире радио Sputnik.
"На наш взгляд, сегодня нет таких рисков, связанных с тем, что будет дефицит этих товаров, потому что в Российской Федерации это очень серьезно контролируется. И, как вы видите, в отношении Абхазии и дружественных государств, всегда применяются методы исключения. Поэтому мы считаем, что этот процесс будет контролируемым", - заявила Озган, отвечая на вопрос о необходимости создать в республике запас продовольствия и завозить определенный объем продуктов питания.
Как отметила Кристина Озган, в соответствии с законом о государственном регулировании цен, правительство приняло решение о регулировании цен на некоторые продовольственные группы товаров.
"В связи со значительным повышением цен на продовольственные и другие товары, обусловленным изменением экономических условий из-за событий, происходящих в мире и непосредственно в Российской Федерации, имея ввиду, что практически весь объем товаров импортируется в Республику Абхазия, правительством принят ряд решений", - подчеркнула министр.
Правительство установлен предельный размер торговых надбавок на основные виды продовольственных товаров.
Кроме того, для поддержки субъектов предпринимательской деятельности в Абхазии и обеспечения продовольственной безопасности, временно отменены
ввозные таможенные пошлины для некоторых товаров.