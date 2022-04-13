https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/bolee-1000-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-v-mariupole-1038626446.html

Более тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе

Более тысячи украинских военных сдались в плен в Мариуполе

Объявляя о начале специальной военной операции, президент России Владимир Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов и возложил всю... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T10:31+0300

2022-04-13T10:31+0300

2022-04-13T11:07+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. В ходе успешного наступления подразделений ДНР в Мариуполе добровольно сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, сообщает Министерство обороны России. В ведомстве пояснили, что в числе сдавшихся военных 162 офицера и 47 женщин.По сообщению официального представителям Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе боев был ранен 151 украинский военнослужащий. На месте им была оказана первичная медицинская помощь, после чего раненые были доставлены в городскую больницу Мариуполя.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках подразделения ДНР и ЛНР ведут наступление при огневой поддержке российской армии. Целью спецоперации является освобождение Донбасса и защита его жителей от действий правящего в Киеве режима.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/reshayuschaya-bitva-za-donbass-1038621423.html

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