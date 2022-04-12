https://sputnik-abkhazia.ru/20220412/reshayuschaya-bitva-za-donbass-1038621423.html

Решающая битва за Донбасс

Решающая битва за Донбасс

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля подтвердил, что спецоперация на Украине – "правильный шаг, другого выбора не было, цели будут достигнуты" 12.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-12T19:05+0300

2022-04-12T19:05+0300

2022-04-12T19:16+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЦель масштабного сражения российской группировки войск в Донбассе – ликвидация наиболее боеспособных соединений и частей ВСУ, разрушение виртуальной реальности "перемог" киевского режима, определение дальнейшей динамики демилитаризации и денацификации, сроков завершения специальной военной операции ВС России на Украине.Президент РФ Владимир Путин 12 апреля подчеркнул: "Украину начали превращать в плацдарм… антироссийский. Начали выращивать там имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма".Столкновение с Москвой было неизбежно. Задача России – достичь всех намеченных целей, минимизируя потери. Поэтому ВС РФ будут действовать "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом".По законам стратегии и тактики наступающим необходимо значительное количественное и качественное превосходство. Сражение развернется на фронте шириной около 200 километров (ориентировочно – от Гуляй-Поля до Славянска) и примерно столько же километров в глубину. С обеих сторон будут участвовать не менее 250 тысяч солдат и многие тысячи единиц боевой техники.Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Время сражения во многом определит готовность украинских военнослужащих умереть за интересы США и "идеалы" нацизма. За день обычных боестолкновений 11 апреля потери ВСУ составили 1186 человек убитыми, 12 апреля – еще 1144 бойцов убитыми, ранеными и пленными.Битва за Донбасс наверняка будет проходить в ином темпе, с массированным применением Россией авиационных средств поражения, высокоточных ракет, термобарических боеприпасов.Для Украины успехом будет считаться даже удержание занятых рубежей в Донбассе. России для победы необходимо идти дальше. Поэтому эшелонированная оборона, забетонированные укрепрайоны ВСУ заведомо обречены на разрушение. "Химические" ухищрения нацбатов и апелляции киевского режима к американским хозяевам Российскую армию не остановят. Значительные потери ВСУ в живой силе и технике волны "всеобщей мобилизации" и военная помощь западных стран (США и НАТО) компенсировать не смогут.Переговоров и резервов не будетРоссия не имеет целью стереть с лица земли всю Украину. Накануне сражения в Донбассе гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки ВСУ войск близ населенного пункта Часов Яр.Ранее ВКС России серией авиаударов уничтожили прибывшие на Донбасс резервы для украинской группировки. Российские вооруженные силы методично "перемалывают" военную инфраструктуру, бронетехнику, склады боеприпасов, хранилищам ГСМ, "накрывают" места сосредоточения резервов живой силы и техники ВСУ. При ограниченной численности, российские войска активно маневрируют, и успешно блокируют украинские подразделения в укрепрайонах и городах. ВКС России господствуют в воздухе и могут "нейтрализовать" любые военные объекты и укрепления на земле. Нет необходимости в пехотных атаках на пулеметы.Необходимо иметь ввиду, что украинская армия к 24 февраля имела в строю более 250 тысяч военнослужащих, а в дальнейшем нарастила свои ряды (не силы) за счет массовой мобилизации и активности добровольцев (теробороны).Киевский режим обсуждает законодательное закрепление численности ВСУ на уровне 500 – 600 тысяч. Это означает, что российские войска "гоняют" по Украине противника, имеющего двукратное численное преимущество (как минимум). Предварительный результат впечатляет – с начала специальной военной операции к утру 12 апреля уничтожены: 130 самолетов, 99 вертолетов, 443 беспилотника, 2139 танков и других бронемашин, 1158 артиллерийских орудий и РСЗО, 244 зенитных ракетных комплекса ВСУ. Только за первый месяц боев Украина потеряла убитыми более 14 тысяч военнослужащих.Ни у кого на Западе не осталось сомнений, что снаряды и ракеты у России в ближайшие годы не закончатся. Если 20-тысячная группировка ВСУ в Мариуполе оказалась окружена и уничтожена в течение месяца, то 100-тысячное украинское войско в донбасском котле ВСУ может исчезнуть столь же быстро (боеприпасы и горючее на исходе). Пентагон настойчиво рекомендует украинскому Генштабу отвести войска с востока "на второй оборонительный редут", чтобы использовать в качестве крепостей крупные города – Полтаву, Днепропетровск, Запорожье.Эксплуатацию мирного населения Украины в качестве "живого щита" американцы считают основой боевой устойчивости подразделений ВСУ (восемь лет внедряли эту тактику ближневосточных террористов). Однако украинский президент Владимир Зеленский самоуверенно заявил о готовности к "масштабным боевым действиям" в Донбассе. Лицедей и его американские хозяева готовы воевать до последнего украинца.Переговоры России и Украины поставлены на "паузу", потому что Киев намерен "укрепить" свою переговорную позицию "крупными победами". Известно, что "перемоги" поменьше украинские умельцы создают "на коленке" из кадров, снятых ранее в Нагорном Карабахе и Сирии.Уничтожение России и русских – государственная программа, настоящее и будущее киевского режима, поэтому Москва пойдет до конца. Террористическое по сути "украинство" обречено.С другой стороны, когда российским ракетным ударом 10 апреля вместе со складом селитры (боеприпасов) "снесло" половину огромного Николаевского порта, у многих бойцов ВСУ на передовой пошатнулась вера в нацистские лозунги и всесилие западных поводырей Украины, которые поддерживают боевые действия в Донбассе исключительно для создания проблем России. При любом раскладе, расплачиваться будут украинцы. И это лишь начало денацификации.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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колумнисты, мнение, аналитика, политика, россия, донбасс, украина