https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/kabmin-abkhazii-opredelil-shtrafy-dlya-narushiteley-pravil-na-vodnykh-obektakh-1038640632.html

Кабмин Абхазии определил штрафы для нарушителей правил на водных объектах

Кабмин Абхазии определил штрафы для нарушителей правил на водных объектах

Проект закона был представлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии, сотрудники которого часто занимаются спасением утопающих во время летнего... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T19:07+0300

2022-04-13T19:07+0300

2022-04-13T19:10+0300

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Аппарат Кабинета министров Абхазии завершил работу над документом, предусматривающим административное наказание за нарушения правил на водных объектах, сообщает пресс-служба Кабмина.Законопроект предлагает включить в Административный кодекс статью, предусматривающую штрафы за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах.Внесение изменений связано с тем, что в последнее время участились несчастные случаи на воде. В 2019 году Кабмин принял постановление об охране жизни людей на водных объектах, но меры, определяющие ответственность владельцев пляжей, не соблюдающих постановление, в нем отсутствуют.По словам старшего референта правового управления Аппарата Кабмина Камы Вартагава, законопроект позволит предотвратить нарушения вышеупомянутого постановления, заставить владельцев пляжей соблюдать требования по безопасности купающихся, и тем самым сохранить жизни и здоровье людей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabinet-ministrov-abkhazii-zakonchil-razrabotku-vodnogo-kodeksa-respubliki-1038436879.html

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