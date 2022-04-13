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Кабмин Абхазии определил штрафы для нарушителей правил на водных объектах
Кабмин Абхазии определил штрафы для нарушителей правил на водных объектах
Проект закона был представлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии, сотрудники которого часто занимаются спасением утопающих во время летнего... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T19:07+0300
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Аппарат Кабинета министров Абхазии завершил работу над документом, предусматривающим административное наказание за нарушения правил на водных объектах, сообщает пресс-служба Кабмина.Законопроект предлагает включить в Административный кодекс статью, предусматривающую штрафы за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах.Внесение изменений связано с тем, что в последнее время участились несчастные случаи на воде. В 2019 году Кабмин принял постановление об охране жизни людей на водных объектах, но меры, определяющие ответственность владельцев пляжей, не соблюдающих постановление, в нем отсутствуют.По словам старшего референта правового управления Аппарата Кабмина Камы Вартагава, законопроект позволит предотвратить нарушения вышеупомянутого постановления, заставить владельцев пляжей соблюдать требования по безопасности купающихся, и тем самым сохранить жизни и здоровье людей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/kabinet-ministrov-abkhazii-zakonchil-razrabotku-vodnogo-kodeksa-respubliki-1038436879.html
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Кабмин Абхазии определил штрафы для нарушителей правил на водных объектах
19:07 13.04.2022 (обновлено: 19:10 13.04.2022)
Проект закона был представлен Министерством по чрезвычайным ситуациям Абхазии, сотрудники которого часто занимаются спасением утопающих во время летнего курортного сезона.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik.
Аппарат Кабинета министров Абхазии завершил работу над документом, предусматривающим административное наказание за нарушения правил на водных объектах, сообщает
пресс-служба Кабмина.
Проект закона "О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях" был направлен премьер-министром Александром Анкваб на рассмотрение президенту страны.
Законопроект предлагает включить в Административный кодекс статью, предусматривающую штрафы за нарушение требований к пляжам и другим местам массового отдыха людей на водных объектах.
Внесение изменений связано с тем, что в последнее время участились несчастные случаи на воде. В 2019 году Кабмин принял постановление об охране жизни людей на водных объектах, но меры, определяющие ответственность владельцев пляжей, не соблюдающих постановление, в нем отсутствуют.
По словам старшего референта правового управления Аппарата Кабмина Камы Вартагава, законопроект позволит предотвратить нарушения вышеупомянутого постановления, заставить владельцев пляжей соблюдать требования по безопасности купающихся, и тем самым сохранить жизни и здоровье людей.