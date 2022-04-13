https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/kabmin-abkhazii-utverdil-novye-tarify-za-potreblennuyu-elektroenergiyu-1038624336.html

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы за потребленную электроэнергию

Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы за потребленную электроэнергию

Правительство определило 10 категорий потребителей электроэнергии, для каждой из которых установлен свой тариф. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T08:45+0300

2022-04-13T08:45+0300

2022-04-13T12:09+0300

в абхазии

новости

проблемы энергетической отрасли в абхазии

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Кабмин Абхазии утвердил новые тарифы для физических и юридических лиц за потребленную электроэнергию, об этом сообщила вице-премьер, министр Экономики Кристина Озган в эфире Абхазского телевидения.Постановление правительства вступает в силу с 1 июля 2022 года. Как рассказала Озган, с 1 июля физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях и не имеющие приборов учета потребленной электроэнергии, будут платить по тарифу 90 копеек за киловатт в час, те, у кого стоят счетчики, и потребляют электроэнергию в пределах социальной нормы – 70 копеек за киловатт в час, за все, что выше социальной нормы – 90 копеек. Некоммерческие организации в сфере здравоохранения и образования будут платить 80 копеек за киловатт в час, объекты электрифицированного железнодорожного транспорта и международный аэропорт города Сухум имени В. Г. Ардзинба – 70 копеек за киловатт в час, предприятия и организации ЖКХ – 70 копеек, юридические лица и индивидуальные предприниматели – 1,40 рубля за киловатт в час. Государственные органы и бюджетные учреждения, которые финансируются из республиканского бюджета – 1,50 рубля, те же органы и учреждения, финансируемые из местного бюджета – 1,20 рубля. Объекты электрифицированного городского транспорта – 40 копеек. Потребители нерезиденты будут платить 1,80 рубля, потребители, осуществляющие добычу криптовалют – 3,60 рубля (в случае, если правительство отменит запрет на майнинг). Тарифы изменены в рамках плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии, согласованного решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России.По словам Озган, тарифы еще будут повышаться в течение пяти лет."Мы доводим тариф до экономически обоснованного в течение пяти лет, включая 2022 год, то есть, мы идем по поэтапному повышению тарифов, потому что это достаточно болезненное решение в принципе для нашего населения, и поэтому Кабинет министров именно в таком течении обстоятельств определил переход на новую тарифную политику", - сказал вице-премьер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pravitelstvo-opredelilo-normativy-potrebleniya-elektroenergii-1038627538.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210721/Novye-tarify-i-elektroseti-plan-optimizatsii-energoobespecheniya-Abkhazii-1032883627.html

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новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии