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Краснодарская таможня выявила более 100 фактов контрабанды сигарет с начала года
Краснодарская таможня выявила более 100 фактов контрабанды сигарет с начала года
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T16:55+0300
2022-04-13T16:55+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. С начала 2022 года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 106 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-секретарь службы по городу Сочи Краснодарской таможни.На днях на российско-абхазской границе была пресечена еще одна попытка незаконного перемещения табачной продукции.Внимание российских таможенников привлек гражданин, следовавший по "зеленому коридору" на пешеходной составляющей таможенного поста "Адлер". Пропорции его тела не соответствовали объемам одежды, что вызвало подозрения у сотрудников таможни. Был проведен таможенный досмотр, в результате которого установлено, что мужчина пытался пронести под одеждой, сокрыв от таможенного контроля, 97 пачек сигарет (1940 штук) с абхазскими акцизными марками.В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.Контрабандная табачная продукция была изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220204/krupnaya-partiya-kontrabandy-sigaret-byla-vyyavlena-na-rossiysko-abkhazskoy-granitse-1037426628.html
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Краснодарская таможня выявила более 100 фактов контрабанды сигарет с начала года
16:55 13.04.2022 (обновлено: 17:11 13.04.2022)
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. С начала 2022 года по фактам контрабанды табачной продукции через российско-абхазскую границу возбуждено 106 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-секретарь службы по городу Сочи Краснодарской таможни.
На днях на российско-абхазской границе была пресечена еще одна попытка незаконного перемещения табачной продукции.
Внимание российских таможенников привлек гражданин, следовавший по "зеленому коридору" на пешеходной составляющей таможенного поста "Адлер". Пропорции его тела не соответствовали объемам одежды, что вызвало подозрения у сотрудников таможни. Был проведен таможенный досмотр, в результате которого установлено, что мужчина пытался пронести под одеждой, сокрыв от таможенного контроля, 97 пачек сигарет (1940 штук) с абхазскими акцизными марками.
В соответствии с российским законодательством для личного пользования разрешен ввоз в страну не более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) или 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Контрабандная табачная продукция была изъята, образцы направлены на экспертизу. В отношении нарушителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.