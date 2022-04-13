https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/le-pen-zayavila-chto-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh-vyvedet-frantsiyu-iz-komandovaniya-nato-1038638772.html
Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО
Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, по его итогам, во второй тур, который назначен на 24 апреля, вышли действующий глава государства... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T17:56+0300
2022-04-13T17:56+0300
2022-04-13T17:58+0300
в мире
франция
новости
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038638044_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_c9ab8502cdf67a28429ac5780f7e0196.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о том, что в случае победы на выборах примет решение о выходе страны из объединенного командования НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политика во время пресс-конференции по ее внешнеполитической программе. Кандидат подчеркнула, что Франция не будет подчиняться американскому протекторату, а французские войска не будут переходить ни в распоряжение объединенного командования НАТО, ни в распоряжение будущего европейского командования.Также она пояснила, что в случае избрания не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования Альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования.Кроме того, Ле Пен добавила, что после окончания военных действий на Украине она предложит начать стратегическое сближение НАТО и России, что, по ее словам, соответствует интересам как ЕС, так и США.Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля. За пост главы государства будут бороться действующий президент страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84% голосов в предыдущем туре, и Марин Ле Пен, за которую проголосовало 23,15% избирателей.Макрон был избран на пост президента Франции в 2017 году. Тогда его соперницей также выступала Марин Ле Пен, за которую на предыдущих выборах проголосовала треть граждан, пришедших на выборы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220410/makron-otdal-svoy-golos-v-pervom-ture-vyborov-prezidenta-frantsii-1038580625.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20211002/Frantsiya-poluchila-shans-izbavitsya-ot-Makrona-1033329651.html
франция
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038638044_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_58e44aed0858da7af4e904270f096000.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, франция, новости, нато
Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО
17:56 13.04.2022 (обновлено: 17:58 13.04.2022)
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля, по его итогам, во второй тур, который назначен на 24 апреля, вышли действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik.
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о том, что в случае победы на выборах примет решение о выходе страны из объединенного командования НАТО, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление политика во время пресс-конференции по ее внешнеполитической программе.
"Если меня изберут президентом, я выйду из объединенного командования НАТО, но не откажусь от статьи 5 о взаимной защите между членами Североатлантического альянса", - заявила Ле Пен.
Кандидат подчеркнула, что Франция не будет подчиняться американскому протекторату, а французские войска не будут переходить ни в распоряжение объединенного командования НАТО, ни в распоряжение будущего европейского командования.
Также она пояснила, что в случае избрания не передаст французские войска ни в распоряжение объединенного командования Альянса, ни в распоряжение будущего европейского командования.
Кроме того, Ле Пен добавила, что после окончания военных действий на Украине она предложит начать стратегическое сближение НАТО и России, что, по ее словам, соответствует интересам как ЕС, так и США.
Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля. За пост главы государства будут бороться действующий президент страны Эммануэль Макрон, набравший 27,84% голосов в предыдущем туре, и Марин Ле Пен, за которую проголосовало 23,15% избирателей.
Макрон был избран на пост президента Франции в 2017 году. Тогда его соперницей также выступала Марин Ле Пен, за которую на предыдущих выборах проголосовала треть граждан, пришедших на выборы.