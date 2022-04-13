https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/matvienko-paniki-iz-za-sanktsiy-v-rossii-net-1038629210.html
Матвиенко: паники из-за санкций в России нет
Матвиенко: паники из-за санкций в России нет
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что санкции весьма серьезны, но власти страны готовились к ним заблаговременно. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T12:39+0300
2022-04-13T12:39+0300
2022-04-13T13:11+0300
валентина матвиенко
экономика
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что правительство работает над минимизацией последствий санкций для экономики и понимает их глубину, но паники из-за этого нет, сообщает РИА Новости. По словам Матвиенко, ситуация с антироссийским санкциями может усугубляться, Россия будет предпринимать дополнительные меры, исходить из своих национальных интересов и "церемониться" ни с кем не будет.Так, например, Кабинет министров должен проработать инструменты для того, чтобы в случае ухода иностранных компаний из России, защитить рабочие места и не допустить остановки предприятий. При этом спикер добавила, что власти должны проработать разные ситуации, если иностранные компании решат уйти с российского рынка, или, наоборот, остаться.Идею законопроекта о внешнем управлении уходящими из России иностранными компаниями поддержал и первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, такой инструмент необходим, но "важна взвешенная позиция".После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада усилили экономическое давление на Россию и ввели ряд санкций. Власти России назвали действия западных государств настоящей экономической войной, цель которой – ухудшение жизни миллионов россиян.В рамках санкций многие западные компании объявили о том, что покидают российский рынок. По заявлению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, уход иностранных компаний – политическая история, и решения были приняты под давлением европейских и американских властей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/siluanov-antirossiyskie-sanktsii-ukhudshili-situatsiyu-v-mirovoy-ekonomike-1038571753.html
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валентина матвиенко, экономика, россия
Матвиенко: паники из-за санкций в России нет
12:39 13.04.2022 (обновлено: 13:11 13.04.2022)
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что санкции весьма серьезны, но власти страны готовились к ним заблаговременно.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что правительство работает над минимизацией последствий санкций для экономики и понимает их глубину, но паники из-за этого нет, сообщает РИА Новости
.
"Отчет председателя правительства Михаила Мишустина в Госдуме и выступление сегодня первого заместителя правительства Андрея Рэмовича Белоусова убедительно показали, что никакой растерянности нет, никакой паники нет. И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, четко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну", – сказала Матвиенко во время заседания Совета Федерации.
По словам Матвиенко, ситуация с антироссийским санкциями может усугубляться, Россия будет предпринимать дополнительные меры, исходить из своих национальных интересов и "церемониться" ни с кем не будет.
Так, например, Кабинет министров должен проработать инструменты для того, чтобы в случае ухода иностранных компаний из России, защитить рабочие места и не допустить остановки предприятий. При этом спикер добавила, что власти должны проработать разные ситуации, если иностранные компании решат уйти с российского рынка, или, наоборот, остаться.
Идею законопроекта о внешнем управлении уходящими из России иностранными компаниями поддержал и первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, такой инструмент необходим, но "важна взвешенная позиция".
После начала военной спецоперации на Украине страны коллективного Запада усилили экономическое давление на Россию и ввели ряд санкций. Власти России назвали действия западных государств настоящей экономической войной, цель которой – ухудшение жизни миллионов россиян.
В рамках санкций многие западные компании объявили о том, что покидают российский рынок. По заявлению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, уход иностранных компаний – политическая история, и решения были приняты под давлением европейских и американских властей.