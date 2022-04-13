https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/minzdrav-abkhazii-prizval-prodolzhit-kampaniyu-po-vaktsinatsii-ot-covid-19-1038637364.html

Минздрав Абхазии призвал продолжить кампанию по вакцинации от COVID-19

Минздрав Абхазии призвал продолжить кампанию по вакцинации от COVID-19

Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Не так давно Минздрав... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T17:31+0300

2022-04-13T17:31+0300

2022-04-13T17:48+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Несмотря на спад заболеваемости COVID-19 в Абхазии, продолжать кампанию по вакцинации граждан необходимо, сообщает Минздрав со ссылкой на заявление главного санитарного врача СЭС республики Людмилы Скорик во время заседания оперативного штаба по защите населения от коронавируса.Ранее главный санитарный врач говорила о том, что защитить себя вакциной должны в первую очередь те, кто находится в группе риска, и не исключила ухудшения эпидемиологической ситуации "при накоплении неиммунной прослойки".Всего в Абхазии от коронавирусной инфекции COVID-19 привились 19 055 человек, из них 10 625 привились российской двухфазной вакциной "Спутник V", 8 430 граждан предпочли "облегченный" вариант препарата "Спутник Лайт".Почти треть привитых – жители столицы, их около семи тысяч человек.В последнее время в Абхазии наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки – фиксируется все меньше случаев заражения COVID-19. В связи с этим оперштаб принял решение о закрытии ковидных отделений в районных больницах и в Сухуме. Пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, будут принимать в Гудаутском ковидном госпитале.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/abkhaziya-planiruet-priobretat-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-1038570807.html

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