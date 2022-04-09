https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/abkhaziya-planiruet-priobretat-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-1038570807.html

Абхазия планирует приобретать назальную вакцину от коронавируса

Абхазия планирует приобретать назальную вакцину от коронавируса

Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" уже поступила в гражданский оборот в Российской Федерации. 09.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-09T16:00+0300

2022-04-09T16:00+0300

2022-04-09T16:02+0300

в абхазии

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вакцинация

людмила скорик

вакцинация от covid-19 в абхазии

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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Абхазия при возможности будет приобретать назальную вакцину от коронавируса, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник-лайт". Всего привито около 20 тысяч человек.Главный санитарный врач предупредила, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни навсегда, и призвала население защищаться вакцинацией, в особенности тех, кто находится в группе риска. Она не исключила, что будет новый рост заболевших "при накоплении неиммунной прослойки".Сейчас в Абхазии наблюдается уменьшение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На заседании Координационного штаба главный санитарный врач Людмила Скорик предложила снять часть ограничительных мер в связи с улучшением эпидситуации.Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Вакцина в виде спрея, разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/skorik-predlozhila-snyat-bolshinstvo-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-1038553408.html

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, людмила скорик, вакцинация от covid-19 в абхазии