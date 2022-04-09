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Абхазия планирует приобретать назальную вакцину от коронавируса
Абхазия планирует приобретать назальную вакцину от коронавируса
Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" уже поступила в гражданский оборот в Российской Федерации. 09.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-09T16:00+0300
2022-04-09T16:00+0300
2022-04-09T16:02+0300
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вакцинация от covid-19 в абхазии
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СУХУМ, 9 апр - Sputnik. Абхазия при возможности будет приобретать назальную вакцину от коронавируса, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник-лайт". Всего привито около 20 тысяч человек.Главный санитарный врач предупредила, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни навсегда, и призвала население защищаться вакцинацией, в особенности тех, кто находится в группе риска. Она не исключила, что будет новый рост заболевших "при накоплении неиммунной прослойки".Сейчас в Абхазии наблюдается уменьшение количества заболевших коронавирусной инфекцией. На заседании Координационного штаба главный санитарный врач Людмила Скорик предложила снять часть ограничительных мер в связи с улучшением эпидситуации.Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Вакцина в виде спрея, разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/skorik-predlozhila-snyat-bolshinstvo-antikovidnykh-mer-v-abkhazii-1038553408.html
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, вакцинация, людмила скорик, вакцинация от covid-19 в абхазии
Абхазия планирует приобретать назальную вакцину от коронавируса
16:00 09.04.2022 (обновлено: 16:02 09.04.2022)
Назальная форма вакцины от коронавируса "Спутник V" уже поступила в гражданский оборот в Российской Федерации.
СУХУМ, 9 апр - Sputnik.
Абхазия при возможности будет приобретать назальную вакцину от коронавируса
, об этом в эфире радио Sputnik сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.
"Мы ставили вопрос на заседании Штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Премьер-министр отреагировал очень однозначно, сказал, что конечно, мы будем всеми возможностями Российской Федерации пользоваться, естественно, она будет в Абхазии, как только будет разрешена к продаже или гуманитарному перемещению в Республику Абхазия. То есть в этом Александр Золотинскович стоит на позиции "легче заболевание предотвратить, чем его потом лечить", - подчеркнула Скорик.
Профилактическая иммунизация в Абхазии проходит с мая 2021 года российскими вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник-лайт". Всего привито около 20 тысяч человек.
Главный санитарный врач предупредила, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни навсегда, и призвала население защищаться вакцинацией, в особенности тех, кто находится в группе риска. Она не исключила, что будет новый рост заболевших "при накоплении неиммунной прослойки".
Сейчас в Абхазии наблюдается уменьшение количества заболевших коронавирусной инфекцией
. На заседании Координационного штаба главный санитарный врач Людмила Скорик предложила снять часть ограничительных мер в связи с улучшением эпидситуации.
Первая в мире назальная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Вакцина в виде спрея, разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в три недели. Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.