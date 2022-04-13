https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/moskva-dopustila-udary-po-kievu-v-sluchae-diversiy-vsu-na-territorii-rossii-1038641958.html

Москва допустила удары по Киеву в случае диверсий ВСУ на территории России

Москва допустила удары по Киеву в случае диверсий ВСУ на территории России

С 11 апреля в пяти регионах России, граничащих с Украиной, введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T20:40+0300

2022-04-13T20:40+0300

2022-04-13T21:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Российское Минобороны заявило о попытках диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам на территории России и предупредило об ответных действиях.Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков во время вечернего брифинга 13 апреля.С 11 апреля желтый уровень террористической опасности введен в пяти регионах России, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Ранее со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области.С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта украинские боевики нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sledkom-rassleduet-fakt-podgotovki-ataki-vsu-na-prigranichnye-oblasti-rossii-1038635023.html

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россия, украина, новости, вооружения, армия, министерство обороны рф