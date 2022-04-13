https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/moskva-dopustila-udary-po-kievu-v-sluchae-diversiy-vsu-na-territorii-rossii-1038641958.html
Москва допустила удары по Киеву в случае диверсий ВСУ на территории России
Москва допустила удары по Киеву в случае диверсий ВСУ на территории России
С 11 апреля в пяти регионах России, граничащих с Украиной, введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T20:40+0300
2022-04-13T20:40+0300
2022-04-13T21:41+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
вооружения
армия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037788620_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_576a4b88f8c1c74a58ba9efc83fd9fea.jpg
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Российское Минобороны заявило о попытках диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам на территории России и предупредило об ответных действиях.Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков во время вечернего брифинга 13 апреля.С 11 апреля желтый уровень террористической опасности введен в пяти регионах России, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Ранее со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области.С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта украинские боевики нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sledkom-rassleduet-fakt-podgotovki-ataki-vsu-na-prigranichnye-oblasti-rossii-1038635023.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037788620_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_187c313d1280cc2a3ea8139b902ddd76.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, новости, вооружения, армия, министерство обороны рф
Москва допустила удары по Киеву в случае диверсий ВСУ на территории России
20:40 13.04.2022 (обновлено: 21:41 13.04.2022)
С 11 апреля в пяти регионах России, граничащих с Украиной, введен желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. Российское Минобороны заявило о попытках диверсий и нанесения ударов ВСУ по объектам на территории России и предупредило об ответных действиях.
Соответствующее заявление сделал официальный представитель военного ведомства России генерал-майор Игорь Конашенков во время вечернего брифинга
13 апреля.
"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", - сказал генерал.
С 11 апреля желтый уровень террористической опасности введен в пяти регионах России, граничащих с Украиной: Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской областях и Краснодарском крае. Решение было принято в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов. Ранее со стороны Украины был обстрелян из минометов пограничный пост в районе населенного пункта Елизаветовка Курской области.
С начала российской военной спецоперации ВСУ не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта украинские боевики нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".