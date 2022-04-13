https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sledkom-rassleduet-fakt-podgotovki-ataki-vsu-na-prigranichnye-oblasti-rossii-1038635023.html

Следком расследует факт подготовки атаки ВСУ на приграничные области России

Следком расследует факт подготовки атаки ВСУ на приграничные области России

Ранее власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной – Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T16:25+0300

2022-04-13T16:25+0300

2022-04-13T16:35+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Украиной атаки на приграничные области России, сообщает официальный Telegram-аккаунт Следкома. По поручению главы ведомства, сотрудники Следственного комитета вместе со своими белорусскими коллегами дадут юридическую оценку указанному факту и установят причастных к этому лиц для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.Глава ведомства поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности.Ранее в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, граничащих с Украиной, был введен желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Те же ограничения были введены в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/v-dvukh-rayonakh-krasnodarskogo-kraya-vvoditsya-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-1038603668.html

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