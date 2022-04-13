https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sledkom-rassleduet-fakt-podgotovki-ataki-vsu-na-prigranichnye-oblasti-rossii-1038635023.html
Следком расследует факт подготовки атаки ВСУ на приграничные области России
Следком расследует факт подготовки атаки ВСУ на приграничные области России
Ранее власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной – Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T16:25+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Украиной атаки на приграничные области России, сообщает официальный Telegram-аккаунт Следкома. По поручению главы ведомства, сотрудники Следственного комитета вместе со своими белорусскими коллегами дадут юридическую оценку указанному факту и установят причастных к этому лиц для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.Глава ведомства поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности.Ранее в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, граничащих с Украиной, был введен желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Те же ограничения были введены в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/v-dvukh-rayonakh-krasnodarskogo-kraya-vvoditsya-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-ugrozy-1038603668.html
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россия, украина, александр бастрыкин, новости
Следком расследует факт подготовки атаки ВСУ на приграничные области России
16:25 13.04.2022 (обновлено: 16:35 13.04.2022)
Ранее власти ввели высокий (желтый) уровень террористической опасности в пяти регионах, граничащих с Украиной – Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт подготовки Украиной атаки на приграничные области России, сообщает официальный
Telegram-аккаунт Следкома.
"Согласно сведениям, имеющимся в распоряжении правоохранительных органов Республики Беларусь, украинские силовые ведомства готовились к нанесению удара по областям России, имеющим общие границы с Украиной", – говорится в сообщении.
По поручению главы ведомства, сотрудники Следственного комитета вместе со своими белорусскими коллегами дадут юридическую оценку указанному факту и установят причастных к этому лиц для того, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Глава ведомства поручил подчиненным во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Республики Беларусь дать юридическую оценку указанному факту, установить всех причастных к этому лиц с целью решения вопроса о привлечении их к уголовной ответственности.
Ранее в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края, граничащих с Украиной, был введен желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов. Те же ограничения были введены в Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях.