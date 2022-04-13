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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 апреля
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T16:26+0300
2022-04-13T16:26+0300
2022-04-13T16:31+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. В четверг, 14 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии, новости, климат, весна, туман, дождь
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 апреля
16:26 13.04.2022 (обновлено: 16:31 13.04.2022)
Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. В четверг, 14 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +10°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.