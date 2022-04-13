https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-14-aprelya-1038635190.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 14 апреля

Погода Черноморского побережья Абхазии в четверг по-прежнему будет под влиянием антициклона с северо-запада с холодными массами воздуха. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T16:26+0300

2022-04-13T16:26+0300

2022-04-13T16:31+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. В четверг, 14 апреля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь разной интенсивности, туман, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +2°С до +7°С, днем от +4°С до +9°С.Температура морской воды +10°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости, климат, весна, туман, дождь