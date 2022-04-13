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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/rossiya-nanesla-vysokotochnye-udary-po-36-voennym-obektam-ukrainy-za-sutki-1038642019.html
Россия нанесла высокоточные удары по 36 военным объектам Украины за день
Россия нанесла высокоточные удары по 36 военным объектам Украины за день
В ходе военной спецоперации на Украине российские войска наносят удары по военной инфраструктуре и объектам противника, выполняя поставленные перед ними цели ... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T20:40+0300
2022-04-13T20:42+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В течение дня российская армия высокоточным оружием уничтожила 36 военных объектов ВСУ, сообщает Министерство обороны России. Также был уничтожен командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины в Черкасском и штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле.В ведомстве добавили, что 13 апреля российская авиация уничтожила 10 украинских военных объектов, в том числе пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: более 230 самолетов и вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотника, более двух тысяч танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также более двух тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sledkom-rassleduet-fakt-podgotovki-ataki-vsu-na-prigranichnye-oblasti-rossii-1038635023.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Россия нанесла высокоточные удары по 36 военным объектам Украины за день

20:40 13.04.2022 (обновлено: 20:42 13.04.2022)
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона
Уничтоженная военная техника ВСУ в окрестностях Херсона - Sputnik Абхазия, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / РИА
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В ходе военной спецоперации на Украине российские войска наносят удары по военной инфраструктуре и объектам противника, выполняя поставленные перед ними цели - демилитаризацию и денацификацию Украины.
СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В течение дня российская армия высокоточным оружием уничтожила 36 военных объектов ВСУ, сообщает Министерство обороны России.
В список уничтоженных объектов вошли две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад украинских войск в населенных пунктах Врубовка и Берестовое и пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады в районах Попасная и Барвенково.
Также был уничтожен командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины в Черкасском и штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле.
В ведомстве добавили, что 13 апреля российская авиация уничтожила 10 украинских военных объектов, в том числе пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.
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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: более 230 самолетов и вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотника, более двух тысяч танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также более двух тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
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