https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/rossiya-nanesla-vysokotochnye-udary-po-36-voennym-obektam-ukrainy-za-sutki-1038642019.html

Россия нанесла высокоточные удары по 36 военным объектам Украины за день

Россия нанесла высокоточные удары по 36 военным объектам Украины за день

В ходе военной спецоперации на Украине российские войска наносят удары по военной инфраструктуре и объектам противника, выполняя поставленные перед ними цели ... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T20:40+0300

2022-04-13T20:40+0300

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военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В течение дня российская армия высокоточным оружием уничтожила 36 военных объектов ВСУ, сообщает Министерство обороны России. Также был уничтожен командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины в Черкасском и штаб и хранилище топлива 128-й отдельной горной штурмовой бригады в районе Гуляй-Поле.В ведомстве добавили, что 13 апреля российская авиация уничтожила 10 украинских военных объектов, в том числе пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: более 230 самолетов и вертолетов, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотника, более двух тысяч танков и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также более двух тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sledkom-rassleduet-fakt-podgotovki-ataki-vsu-na-prigranichnye-oblasti-rossii-1038635023.html

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