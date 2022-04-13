https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/sanktsii-protiv-rossii-vyzvali-nebyvalyy-krizis-na-zapade-zayavil-putin-1038631631.html

Санкции против России вызвали небывалый кризис на Западе, заявил Путин

Санкции против России вызвали небывалый кризис на Западе, заявил Путин

С началом военной спецоперации по демилитаризации Украины страны Запада усилили экономическое давление на Россию и ввели жесткие санкции. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T13:47+0300

2022-04-13T13:47+0300

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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Новые антироссийские санкции, введенные европейскими и американскими политиками, привели к небывалому кризису на Западе, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Арктики, передает РИА Новости."Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов — от части хотя бы из них, уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер", – сказал президент России.Путин отметил, что Россия, безусловно, сталкивается с проблемами, но рассматривает их как появление новых возможностей и вариантов.Россия сможет увеличить внутреннее потребление нефти, газа и угля, стимулировать глубокую переработку сырья и нарастить поставки энергоресурсов в другие регионы мира, заверил глава государства.С началом военной спецоперации по демилитаризации Украины страны коллективного Запада усилили экономическое давление на Россию и ввели жесткие санкции. Москва назвала действия западных государств настоящей экономической войной и приняла ряд ответных мер.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/matvienko-paniki-iz-za-sanktsiy-v-rossii-net-1038629210.html

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