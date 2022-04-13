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Сторонник ИГ* собирался взорвать вокзал на Ставрополье
Сторонник ИГ* собирался взорвать вокзал на Ставрополье
СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Сторонник запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сознался в намерении совершить теракт, а... 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T17:27+0300
2022-04-13T17:27+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Сторонник запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сознался в намерении совершить теракт, а именно взорвать железнодорожный вокзал на Ставрополье, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По словам задержанного, он недавно познакомился с "участником и амиром ИГИЛ" и доверился ему.В четверг ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье сторонника ИГ, планировавшего устроить теракт на "объекте транспортной инфраструктуры". На месте задержания изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для самодельной бомбы. Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.
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Сторонник ИГ* собирался взорвать вокзал на Ставрополье
17:27 13.04.2022 (обновлено: 17:44 13.04.2022) СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Сторонник запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сознался в намерении совершить теракт, а именно взорвать железнодорожный вокзал на Ставрополье, сообщает РИА Новости
со ссылкой на ФСБ.
По словам задержанного, он недавно познакомился с "участником и амиром ИГИЛ" и доверился ему.
"Он заставил меня пойти снять видео железнодорожного вокзала. Потом он меня заставил закупиться для теракта, для взрыва... Когда я приехал на вокзал, меня задержали сотрудники ФСБ", – сказал задержанный.
В четверг ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье сторонника ИГ, планировавшего устроить теракт на "объекте транспортной инфраструктуры". На месте задержания изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для самодельной бомбы. Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.
* Запрещенная в России террористическая организация.