https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/storonnik-ig-planiroval-vzorvat-vokzal-na-stavropole-1038637045.html

Сторонник ИГ* собирался взорвать вокзал на Ставрополье

Сторонник ИГ* собирался взорвать вокзал на Ставрополье

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Сторонник запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сознался в намерении совершить теракт, а... 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T17:27+0300

2022-04-13T17:27+0300

2022-04-13T17:44+0300

россия

исламское государство

теракт

ставрополье

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038637013_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_52aa166cbca3e7368a320068dec646b3.jpg

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Сторонник запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) сознался в намерении совершить теракт, а именно взорвать железнодорожный вокзал на Ставрополье, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.По словам задержанного, он недавно познакомился с "участником и амиром ИГИЛ" и доверился ему.В четверг ФСБ сообщила о задержании на Ставрополье сторонника ИГ, планировавшего устроить теракт на "объекте транспортной инфраструктуры". На месте задержания изъяты взрывчатые вещества и поражающие элементы для самодельной бомбы. Расследуется уголовное дело о подготовке теракта.* Запрещенная в России террористическая организация.

россия

ставрополье

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, исламское государство, теракт, ставрополье, новости