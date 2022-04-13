https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/vsu-poteryali-130-samoletov-i-103-vertoleta-s-nachala-rossiyskoy-spetsoperatsii-1038627052.html

ВСУ потеряли 130 самолетов и 103 вертолета с начала российской спецоперации

ВСУ потеряли 130 самолетов и 103 вертолета с начала российской спецоперации

Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T11:05+0300

2022-04-13T11:05+0300

2022-04-13T11:41+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0d/1038627024_0:211:2890:1837_1920x0_80_0_0_560badfb326672b9bd714edae3d9a4c7.jpg

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета с начала спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8 были уничтожены минувшей ночью на военном аэродроме Миргород.По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронемашин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.За минувшую ночь российские высокоточные ракеты морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. Ракетные войска и артиллерия России уничтожили 693 цели противника, из них 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления и пять складов материально-технического обеспечения, уточнил генерал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/bolee-1000-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-v-mariupole-1038626446.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, украина, новости, донбасс