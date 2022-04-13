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ВСУ потеряли 130 самолетов и 103 вертолета с начала российской спецоперации
ВСУ потеряли 130 самолетов и 103 вертолета с начала российской спецоперации
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 13.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-13T11:05+0300
2022-04-13T11:05+0300
2022-04-13T11:41+0300
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СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Вооруженные силы России уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета с начала спецоперации, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.Четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8 были уничтожены минувшей ночью на военном аэродроме Миргород.По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронемашин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.За минувшую ночь российские высокоточные ракеты морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов. Ракетные войска и артиллерия России уничтожили 693 цели противника, из них 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления и пять складов материально-технического обеспечения, уточнил генерал.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/bolee-1000-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-v-mariupole-1038626446.html
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ВСУ потеряли 130 самолетов и 103 вертолета с начала российской спецоперации
11:05 13.04.2022 (обновлено: 11:41 13.04.2022)
Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 13 апр – Sputnik.
Вооруженные силы России уничтожили 130 украинских самолетов и 103 вертолета с начала спецоперации, сообщил
официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Четыре украинских вертолета – два Ми-24 и два Ми-8 были уничтожены минувшей ночью на военном аэродроме Миргород.
По словам Конашенкова, всего с начала проведения специальной военной операции потери ВСУ составляют: 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, 2169 танков и других боевых бронемашин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 931 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2076 единиц специальной военной автомобильной техники.
За минувшую ночь российские высокоточные ракеты морского и воздушного базирования уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в районах населенных пунктов Садовое и Чуднов.
Российская авиация поразила еще 46 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и радиолокационная станция в районе Боровое, две установки реактивных систем залпового огня, а также четыре района сосредоточения украинской боевой техники в районах Боровое и Пески-Радьковское.
Ракетные войска и артиллерия России уничтожили 693 цели противника, из них 676 скопления личного состава и техники, 11 пунктов управления и пять складов материально-технического обеспечения, уточнил генерал.