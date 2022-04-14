https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/bolee-130-ukrainskikh-voennykh-dobrovolno-slozhili-oruzhie-v-mariupole-1038648899.html

Более 130 украинских военных добровольно сложили оружие в Мариуполе

Более 130 украинских военных добровольно сложили оружие в Мариуполе

Мариуполь был окружен российскими войсками и подразделениями ДНР 7 марта, с тех пор большая часть города была взята под контроль, а более тысячи украинских... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T11:40+0300

2022-04-14T11:40+0300

2022-04-14T11:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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россия

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. В ходе операции по освобождению города Мариуполя 134 украинских военных добровольно сложили оружие и сдались в плен, сообщает Министерство обороны России.По заявлению Минобороны, за ночь с 13 на 14 апреля были нанесены высокоточные удары по 12 военным объектам Украины, в том числе по двум складам ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь, истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник "Байрактар ТБ-2" на аэродроме "Днепр".Кроме того, российская авиация за сутки поразила 48 военных объектов, в том числе шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, а ракетные войска и артиллерия уничтожили 770 объектов, из них 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов.Военная спецоперация России на Украине началась 24 февраля. В ее рамках российские войска уничтожают военные объекты и инфраструктуру Украины. Объявляя о начале спецоперации, президент России и Верховный главнокомандующий вооруженных сил Владимир Путин призвал украинских военных сдаться и не выполнять преступных приказов киевских властей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pervaya-tysyacha-plennykh-v-mariupole--nachalo-polnogo-razgroma-vsu-1038641326.html

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