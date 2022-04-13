https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/pervaya-tysyacha-plennykh-v-mariupole--nachalo-polnogo-razgroma-vsu-1038641326.html

Первая тысяча пленных в Мариуполе – начало полного разгрома ВСУ

Первая тысяча пленных в Мариуполе – начало полного разгрома ВСУ

Мариуполь практически освобожден от украинских нацистов, завершается зачистка последних очагов вооруженного сопротивления в подвалах комбината "Азовсталь". 13.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-13T21:30+0300

2022-04-13T21:30+0300

2022-04-13T21:32+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

донбасс

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Массовая сдача в плен морских пехотинцев 36-й бригады – примета морального надлома и масштабного разгрома ВСУ, позорного завершения американского проекта "Анти-Россия" на Украине.В Минобороны РФ сообщили, что 12 апреля в Мариуполе сдались в плен 1026 украинских военнослужащих морской пехоты, в том числе 162 офицера и 47 военнослужащих женского пола.Заметим, речь идет об элитных специальных войсках ВСУ, предназначенных и подготовленных для захвата или обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.Три батальона пленных морских пехотинцев ВСУ в ближайшие годы будут заниматься исключительно мирным трудом, и восстанавливать разрушенный Донбасс.Россия всегда умела находить убедительные аргументы в историческом споре с противниками – с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2169 танков и других боевых бронированных машин, 1174 артиллерийских и реактивных систем залпового огня ВСУ. Ликвидированы также десятки крупных арсеналов и сотни иностранных наемников.Ранее российский Генштаб сообщил о присутствии на Украине более 6500 иностранных наемников из 62 государств. Заграница не поможет киевскому режиму и ВСУ изменить итоги специальной военной операции РФ.Что касается натовских "добровольцев", блокированных в подвалах "Азовстали", это не домыслы. К примеру, близкие одного из украинских морских пехотинцев британского происхождения Эйдена Эслина рассказали Би-би-си, что накануне Эйден признал: продукты и боеприпасы закончились, остается сдаться в плен. Разумеется, британский морпех – не единственный "интернационалист" в Мариуполе.Испанский снайпер J.L.C. рассказал в интервью журналу La Razón, что его зарплата на Украине "сдельная", и зависит от количества убитых российских солдат и офицеров (по 300 долларов за каждую отнятую жизнь). Французское издание Le Figaro сообщило о действиях на Украине военнослужащих Особой воздушной службы Британии и Первого оперативного подразделения войск специального назначения "Дельта" Армии США. Полагаю, до времени скрыты еще многие тайны прокси-войны Североатлантического альянса с Россией.Освобождение от НАТОУничтожение вооруженных сил Украины под властью нацистского киевского режима – важнейшая задача Российской армии, и все же тысячи пленных украинских военнослужащих – лучше, чем тысячи погибших за интересы США. Эти рабочие руки пригодятся для восстановления городов и сел Донбасса, разрушенных за восемь лет украинской агрессии. Напомню, после Великой Отечественной последние немецкие военнопленные уехали с советских строительных площадок на родину только в 1955-м, а ГДР стала союзником СССР.В Донбассе продолжается окружение группировки ВСУ и НГУ численностью до 100 тысяч человек, не всем из которых удастся отдать жизнь за фашистскую и антироссийскую Украину, которая "превыше всего". Есть смысл заранее подготовить охраняемый периметр для размещения и фильтрации десятков тысяч украинских военнопленных на территории Луганской и Донецкой народных республик.Сдача в плен 12 апреля трех батальонов морской пехоты николаевской 36-й бригады после нескольких отчаянных попыток прорыва из окружения в Мариуполе – это качественно новый этап боевых действий в Донбассе, и ощутимый удар по боеспособности частей ВСУ в оперативном тылу. Противник понес большие потери, надломлен морально и физически, даже в западных областях Украины не спит ночами в ожидании новых ракетных ударов российских войск, а тут еще призывы Запада сражаться "до последнего" и массовая сдача в плен элиты ВСУ.Заметим, штатный "геббельс" киевского режима Алексей Арестович обрисовал позорную ситуацию в Мариуполе, как рискованный маневр, перегруппировку и усиление позиций осажденного гарнизона. При таком успехе остается загадкой, почему первый украинский лицедей Владимир Зеленский обвиняет Запад в неспособности ВСУ деблокировать Мариуполь, а на Банковой надеются обменять "пророссийского" депутата Верховной Рады и узника застенков СБУ Виктора Медведчука на все командование ВСУ и "Азова", которое не удалось эвакуировать из Мариуполя на вертолетах. Киевский режим явно становится пленником собственной дезинформации. Кремль в такие игры не играет.Неизменные задачиСтратеги США и НАТО также склонны заблуждаться относительно военных возможностей России и перспектив спецоперации на Украине. Глава Европейского командования Армии США на слушаниях в сенате заявил, что Пентагон, "возможно, переоценил Россию из-за пробелов в разведданных". Аналитик британского центра Chatham House Матье Булег пришел к выводу, что российские войска "достаточно истощены первой фазой войны" и "пытаются сформировать подкрепление из остатков своих военных резервов, бойцов, завезенных из Сирии и Армении, а также новых призывников с "ограниченной оперативной полезностью".В искусственной (завиральной) реальности Запада мало кто верит в окружение группировки ВСУ в Донбассе. Издание New York magazine утверждает: "Владимир Путин… надеется отобрать у Украины по крайней мере Донбасс в качестве утешительного приза, после того как ему не удалось захватить Киев и свергнуть Зеленского". Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель готов забраться на танк, и двинуться в поход "Drang nach Osten"."Партнеры" по привычке недооценивают твердую позицию российского президента Владимира Путина: Вооруженные силы РФ будут действовать "ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом". Невнимательно слушают главу МИД России Сергея Лаврова, который говорит: "Специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США". Надежды Запада на "украинский таран" в борьбе с Россией тщетны, поставки вооружений киевскому режиму всего лишь опустошат арсеналы стран НАТО и ускорят денацификацию "Незалежной" физически.В суровой реальности, на втором этапе спецоперации украинским войскам в Донбассе придется в той или иной степени повторить "подвиг" 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского – сбежать из "котла" на запад, сдаться в плен, или умереть под ударами российских войск. Есть еще один вариант – застрелиться, как это сделал в 1919 году вышеупомянутый член штаба Украинской повстанческой армии Михаил Белинский, не пожелавший сдаваться в плен красноармейцам Григория Котовского.Высокоточные удары по военной инфраструктуре на всей территории Украины не прерываются ни на один день. Многомерная российская спецоперация продолжается, вне зависимости от фантазий коллективного Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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