https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/bolshie-gastroli-teatra-volkova-nachnutsya-v-abkhazii-2-maya-1038661376.html
"Большие гастроли" театра Волкова начнутся в Абхазии 2 мая
"Большие гастроли" театра Волкова начнутся в Абхазии 2 мая
Гастроли организованы РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T19:25+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. "Большие гастроли" Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в Сухуме со 2 по 5 мая, сообщает пресс-служба РУСДРАМа. В рамках зарубежного направления "Больших гастролей" на сцене РУСДРАМа покажут спектакли "Калина красная" Василия Шукшина, "Предстоящее событие" Игоря Глинкова, "Земля Эльзы" Ярослава Пулиновича, "От Некрасова до Некрасова" Олега Грисевича. Отмечается, что в постановках заняты ведущие артисты волковской труппы, многие из которых знакомы зрителям по работе в кино и телесериалах.Даты показов спектаклей распределились о 2 по 5 мая: Продолжительность спектаклей составляет полтора часа без антракта. Начало показов всех спектаклей 19:00. Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/absolyutnyy-teatr-rusdram-podvel-itogi-gastroley-v-moskve-1038110591.html
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русдрам, культура, театр, абхазия
"Большие гастроли" театра Волкова начнутся в Абхазии 2 мая
Гастроли организованы РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. "Большие гастроли" Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в Сухуме со 2 по 5 мая, сообщает пресс-служба РУСДРАМа.
В рамках зарубежного направления "Больших гастролей" на сцене РУСДРАМа покажут спектакли "Калина красная" Василия Шукшина, "Предстоящее событие" Игоря Глинкова, "Земля Эльзы" Ярослава Пулиновича, "От Некрасова до Некрасова" Олега Грисевича.
Отмечается, что в постановках заняты ведущие артисты волковской труппы, многие из которых знакомы зрителям по работе в кино и телесериалах.
"Всероссийский гастрольно-концертный план зарекомендовал себя как важный и востребованный проект в современной культуре. География плана, включающая выступления театров, а также национальных творческих коллективов страны, постоянно расширяется, вовлекая все больше новых участников в гастрольно-концертную деятельность", – отметила министр культуры России Ольга Любимова.
Даты показов спектаклей распределились о 2 по 5 мая:
"Калина красную" в
режиссерской постановке Владимира Смирнова (Данай) покажут 2 мая,
"Предстоящее событие" режиссера Сергея Пускепалиса - 3 мая,
"Земля Эльзы" режиссера Александра Созонова - 4 мая,
"От Некрасова до Некрасова"От Некрасова до Некрасова" режиссера Валерия Кириллова - 5 мая.
Продолжительность спектаклей составляет полтора часа без антракта. Начало показов всех спектаклей 19:00.
Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.