https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/bolshie-gastroli-teatra-volkova-nachnutsya-v-abkhazii-2-maya-1038661376.html

"Большие гастроли" театра Волкова начнутся в Абхазии 2 мая

"Большие гастроли" театра Волкова начнутся в Абхазии 2 мая

Гастроли организованы РОСКОНЦЕРТом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры России. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T19:25+0300

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. "Большие гастроли" Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова пройдут в Сухуме со 2 по 5 мая, сообщает пресс-служба РУСДРАМа. В рамках зарубежного направления "Больших гастролей" на сцене РУСДРАМа покажут спектакли "Калина красная" Василия Шукшина, "Предстоящее событие" Игоря Глинкова, "Земля Эльзы" Ярослава Пулиновича, "От Некрасова до Некрасова" Олега Грисевича. Отмечается, что в постановках заняты ведущие артисты волковской труппы, многие из которых знакомы зрителям по работе в кино и телесериалах.Даты показов спектаклей распределились о 2 по 5 мая: Продолжительность спектаклей составляет полтора часа без антракта. Начало показов всех спектаклей 19:00. Театр имени Федора Волкова – первый русский общедоступный профессиональный театр, который был основан в 1750 году в Ярославле выдающимся актером и режиссером Федором Волковым.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220314/absolyutnyy-teatr-rusdram-podvel-itogi-gastroley-v-moskve-1038110591.html

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