https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/chernomorenergo-vvelo-dopolnitelnye-ogranicheniya-po-nagruzkam-1038661800.html

"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения по нагрузкам

"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения по нагрузкам

Ограничения связаны с высокими нагрузками на ВЛ "Шешелети-1". 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T19:38+0300

2022-04-14T19:38+0300

2022-04-14T19:38+0300

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" вводит ограничения на подстанциях, питающихся от высоковольтной линии "Шешелети-1", сообщает пресс-служба предприятия.Отключения света в холодное время года в основном связаны с тем, что растущее потребление приводит к перегрузками изношенных электросетей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/plata-za-svet-i-problemy-s-maynerami-chernomorenergo-otchitalos-o-rabote-za-2021-god-1037597073.html

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, электричество