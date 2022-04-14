https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/chernomorenergo-vvelo-dopolnitelnye-ogranicheniya-po-nagruzkam-1038661800.html
"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения по нагрузкам
"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения по нагрузкам
Ограничения связаны с высокими нагрузками на ВЛ "Шешелети-1". 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T19:38+0300
2022-04-14T19:38+0300
2022-04-14T19:38+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" вводит ограничения на подстанциях, питающихся от высоковольтной линии "Шешелети-1", сообщает пресс-служба предприятия.Отключения света в холодное время года в основном связаны с тем, что растущее потребление приводит к перегрузками изношенных электросетей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220215/plata-za-svet-i-problemy-s-maynerami-chernomorenergo-otchitalos-o-rabote-za-2021-god-1037597073.html
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, проблемы энергетической отрасли в абхазии, абхазия, электричество
"Черноморэнерго" ввело дополнительные ограничения по нагрузкам
Ограничения связаны с высокими нагрузками на ВЛ "Шешелети-1".
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. РУП "Черноморэнерго" вводит ограничения на подстанциях, питающихся от высоковольтной линии "Шешелети-1", сообщает пресс-служба предприятия.
"Дополнительные ограничения на подстанциях будут вводится по достижении нагрузок пиковых значений", - говорится в сообщении.
Отключения света в холодное время года в основном связаны с тем, что растущее потребление приводит к перегрузками изношенных электросетей.