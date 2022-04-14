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https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/grazhdane-yuzhnoy-osetii-smogut-poluchit-medpomosch-v-abkhazii-1038648377.html
Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии
Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии
Договоренность о предоставлении медпомощи населению Южной Осетии была достигнута в ходе визита главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба в Цхинвал. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут получать медицинскую помощь в ряде учреждений Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрав республики. Им будут доступны ресурсы в следующих учреждениях Абхазии:Услуги по медицинской реабилитации будут предоставляться бесплатно гражданам Южной Осетии на льготных условиях за счет бюджетных средств Минздрава РЮО. Отмечается, что для получения помощи и за подробной информацией необходимо обращаться к первому заместителю министра Алле Чочиевой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/teplyy-priem-i-obmen-opytom-glava-minzdrava-abkhazii-o-vizitakh-v-tskhinval-i-groznyy-1038537152.html
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медицина, абхазия, южная осетия

Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии

11:27 14.04.2022 (обновлено: 11:47 14.04.2022)
© Sputnik / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтанция скорой помощи в Тамбове
Станция скорой помощи в Тамбове - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Договоренность о предоставлении медпомощи населению Южной Осетии была достигнута в ходе визита главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба в Цхинвал.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут получать медицинскую помощь в ряде учреждений Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрав республики.
Им будут доступны ресурсы в следующих учреждениях Абхазии:
Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в Сухуме, который специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата и ЦНС, синдроме Дауна, тугоухости, аутизме, глухонемоте;
Реабилитационный центр для инвалидов войны 1992-1993 годов в Гагре;
Отель спортивный комплекс "Жемчужина" в Очамчыре;
Отделение реабилитации при Ткварчалской ЦРБ для постковидных пациентов.
Услуги по медицинской реабилитации будут предоставляться бесплатно гражданам Южной Осетии на льготных условиях за счет бюджетных средств Минздрава РЮО.
Эдуард Бутба - Sputnik Абхазия, 1920, 07.04.2022
В Абхазии
Теплый прием и обмен опытом: глава Минздрава Абхазии о визитах в Цхинвал и Грозный
7 апреля, 17:55
Отмечается, что для получения помощи и за подробной информацией необходимо обращаться к первому заместителю министра Алле Чочиевой.
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