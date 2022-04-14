https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/grazhdane-yuzhnoy-osetii-smogut-poluchit-medpomosch-v-abkhazii-1038648377.html
Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии
Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии
Договоренность о предоставлении медпомощи населению Южной Осетии была достигнута в ходе визита главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба в Цхинвал. 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T11:27+0300
2022-04-14T11:27+0300
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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут получать медицинскую помощь в ряде учреждений Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрав республики. Им будут доступны ресурсы в следующих учреждениях Абхазии:Услуги по медицинской реабилитации будут предоставляться бесплатно гражданам Южной Осетии на льготных условиях за счет бюджетных средств Минздрава РЮО. Отмечается, что для получения помощи и за подробной информацией необходимо обращаться к первому заместителю министра Алле Чочиевой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/teplyy-priem-i-obmen-opytom-glava-minzdrava-abkhazii-o-vizitakh-v-tskhinval-i-groznyy-1038537152.html
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медицина, абхазия, южная осетия
Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии
11:27 14.04.2022 (обновлено: 11:47 14.04.2022)
Договоренность о предоставлении медпомощи населению Южной Осетии была достигнута в ходе визита главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба в Цхинвал.
СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут получать медицинскую помощь в ряде учреждений Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрав республики.
Им будут доступны ресурсы в следующих учреждениях Абхазии:
Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в Сухуме, который специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата и ЦНС, синдроме Дауна, тугоухости, аутизме, глухонемоте;
Реабилитационный центр для инвалидов войны 1992-1993 годов в Гагре;
Отель спортивный комплекс "Жемчужина" в Очамчыре;
Отделение реабилитации при Ткварчалской ЦРБ для постковидных пациентов.
Услуги по медицинской реабилитации будут предоставляться бесплатно гражданам Южной Осетии на льготных условиях за счет бюджетных средств Минздрава РЮО.
Отмечается, что для получения помощи и за подробной информацией необходимо обращаться к первому заместителю министра Алле Чочиевой.