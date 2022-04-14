https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/grazhdane-yuzhnoy-osetii-smogut-poluchit-medpomosch-v-abkhazii-1038648377.html

Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии

Граждане Южной Осетии смогут бесплатно получить медпомощь в Абхазии

Договоренность о предоставлении медпомощи населению Южной Осетии была достигнута в ходе визита главы Минздрава Абхазии Эдуарда Бутба в Цхинвал. 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T11:27+0300

2022-04-14T11:27+0300

2022-04-14T11:47+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Граждане Южной Осетии смогут получать медицинскую помощь в ряде учреждений Абхазии, сообщает пресс-служба Минздрав республики. Им будут доступны ресурсы в следующих учреждениях Абхазии:Услуги по медицинской реабилитации будут предоставляться бесплатно гражданам Южной Осетии на льготных условиях за счет бюджетных средств Минздрава РЮО. Отмечается, что для получения помощи и за подробной информацией необходимо обращаться к первому заместителю министра Алле Чочиевой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/teplyy-priem-i-obmen-opytom-glava-minzdrava-abkhazii-o-vizitakh-v-tskhinval-i-groznyy-1038537152.html

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