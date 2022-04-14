https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zayavil-chto-rossii-obyavlena-totalnaya-gibridnaya-voyna-1038650794.html

Лавров заявил, что России объявлена тотальная гибридная война

Лавров заявил, что России объявлена тотальная гибридная война

По словам министра, политика западных стран стала агрессивнее тогда, когда Россия стала высказывать свое мнение на международной арене, и действовать исходя из... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T11:58+0300

2022-04-14T11:58+0300

2022-04-14T11:58+0300

сергей лавров

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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Запад воспользовался ситуацией на Украине и объявил России тотальную гибридную войну, в том числе и в информационном пространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата во время конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.По словам министра, коллективный запад во главе с США "похоронил" свои обязательства по свободному доступу к информации, и перекрывает доступ к тем источникам, которые высказывают альтернативное мнение, это касается как СМИ, так и отдельных пользователей социальных сетей. Лавров подчеркнул, что Россия не отгораживается от мира и не следует по пути самоизоляции, она продолжит пользоваться западными платформами, но полагаться будет на отечественные. Кроме того, по его словам, Москва выступает за налаживание сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности, так как без универсальных правил и договоренностей мир погрузится в киберанархию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zapad-vosem-let-vygorazhival-kiev-1038647931.html

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сергей лавров, новости, мид рф, россия