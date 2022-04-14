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https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zayavil-chto-rossii-obyavlena-totalnaya-gibridnaya-voyna-1038650794.html
Лавров заявил, что России объявлена тотальная гибридная война
Лавров заявил, что России объявлена тотальная гибридная война
По словам министра, политика западных стран стала агрессивнее тогда, когда Россия стала высказывать свое мнение на международной арене, и действовать исходя из... 14.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-14T11:58+0300
2022-04-14T11:58+0300
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СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Запад воспользовался ситуацией на Украине и объявил России тотальную гибридную войну, в том числе и в информационном пространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата во время конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.По словам министра, коллективный запад во главе с США "похоронил" свои обязательства по свободному доступу к информации, и перекрывает доступ к тем источникам, которые высказывают альтернативное мнение, это касается как СМИ, так и отдельных пользователей социальных сетей. Лавров подчеркнул, что Россия не отгораживается от мира и не следует по пути самоизоляции, она продолжит пользоваться западными платформами, но полагаться будет на отечественные. Кроме того, по его словам, Москва выступает за налаживание сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности, так как без универсальных правил и договоренностей мир погрузится в киберанархию.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zapad-vosem-let-vygorazhival-kiev-1038647931.html
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сергей лавров, новости, мид рф, россия

Лавров заявил, что России объявлена тотальная гибридная война

11:58 14.04.2022
© Foto / МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. Амира Абдоллахиана
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и Х. Амира Абдоллахиана - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
© Foto / МИД РФ
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По словам министра, политика западных стран стала агрессивнее тогда, когда Россия стала высказывать свое мнение на международной арене, и действовать исходя из своих национальных интересов.
СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Запад воспользовался ситуацией на Украине и объявил России тотальную гибридную войну, в том числе и в информационном пространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипломата во время конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО.
"Запад присвоил себе титул светоча демократии, как вы знаете, и грубейшим образом нарушает взятые на себя международные обязательства по обеспечению свободного выражения мнений, равного доступа к информации, включая информацию, которая поступает в соответствующую страну из-за рубежа,"- отметил дипломат.
По словам министра, коллективный запад во главе с США "похоронил" свои обязательства по свободному доступу к информации, и перекрывает доступ к тем источникам, которые высказывают альтернативное мнение, это касается как СМИ, так и отдельных пользователей социальных сетей.
Лавров подчеркнул, что Россия не отгораживается от мира и не следует по пути самоизоляции, она продолжит пользоваться западными платформами, но полагаться будет на отечественные.
Улица Крещатик в Киеве. - Sputnik Абхазия, 1920, 14.04.2022
Лавров: Запад восемь лет выгораживал Киев
11:10
Кроме того, по его словам, Москва выступает за налаживание сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности, так как без универсальных правил и договоренностей мир погрузится в киберанархию.
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