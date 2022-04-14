https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/lavrov-zapad-vosem-let-vygorazhival-kiev-1038647931.html

Лавров: Запад восемь лет выгораживал Киев

Лавров: Запад восемь лет выгораживал Киев

Во время спецоперации западные страны во главе с США оказывают правящему в Киеве режиму не только гуманитарную, но и военную помощь в виде поставок вооружений... 14.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-14T11:10+0300

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СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции "Цифровые международные отношения 2022" в МГИМО заявил о том, что страны коллективного Запада восемь лет выгораживали Киев, не желающий выполнять минские договоренности, сообщает РИА Новости."(Западные страны - прим. ред.) фактически все эти последние восемь лет выгораживали полное нежелание украинских режимов выполнять минские договоренности, подталкивали к силовому решению проблемы Донбасса. Киев и сам готовился к войне против Донецка и Луганска, как мы сейчас уже знаем на 100% из попавших в руки наших военных внутренних документов вооруженных формирований Украины и так называемых национальных батальонов", – заявил Лавров.Министр добавил, что действия западных стран во главе с США направлены на то, чтобы "восстановить и навеки закрепить свое доминирование в международных делах", и подчеркнул, что все свои задачи они решают за счет национальных интересов других членов международного сообщества.Так, по заявлению Лаврова, важнейшей составляющей агрессивной западной политики является сдерживание России на международной арене – это и является причиной поддержки "радикально-националистического киевского режима".Вооруженный конфликт на Донбассе начался в апреле 2014 года, а в мае того же года в восточных городах Украины – Донецке и Луганске – прошел референдум о самоопределении, результатом которого стала провозглашенная самостоятельность Донецкой и Луганской республик.Для урегулирования конфликта и прекращения огня правительствами Франции, Германии, Украины и России в феврале 2015 года был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. В течение восьми лет, до февраля 2022 года Россия настаивала на том, что Киев, с поощрения европейских стран и США, саботирует выполнение соглашений, постоянно угрожая мирным жителям Донбасса и не желая мирного разрешения конфликта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220414/rusofobiya-ubivaet-kchemu-privedet-blokada-rossii-1038644569.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220413/zakharova-evrosoyuz-degradiruet-v-voenno-politicheskiy-blok-1038639716.html

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сергей лавров, мид рф, новости, украина